欧元债市：二线欧元区公债上涨，因标售需求强劲和ECB暗示将放宽政策

* 对西班牙首次发售的通胀保值债券需求超过200亿欧元

* 欧洲央行放缓政策预期拉低欧元区公债收益率

* 疲弱的美国零售销售令德债收益率降至50周低位

路透伦敦5月13日 - 较低评级的欧元区收益率周二跌回向纪录低位，因一系列公债标售得到强劲需求，投资人预计欧洲央行(ECB)将进一步放宽政策。

西班牙首次发售的通胀保值债券的需求规模超过200亿欧元。意大利发行72.5亿欧元公债，达到其目标区间的高端，而德国和荷兰也轻松地完成发债。在这些强劲的公债标售后，意大利宣布进行20年期公债银团销售。

欧洲央行放宽政策前景拉低公债收益率且支撑需求。在欧洲央行总裁德拉吉上周表示管理委员会感到“不妨”在6月放宽政策后，美国道琼斯通讯社援引不具名的消息人士表示，德国央行支持欧洲央行在下月降息。

消息人士向路透表示，德国央行已准备支持欧洲央行在必要时采取政策行动。

欧元区公债收益率最新下跌1-6个基点，开盘时持平或小幅上涨，因投资者为新债供应预留空间。

西班牙、爱尔兰和意大利公债收益率降至略高于上周所及的纪录低位，希腊公债 表现例外，其收益率上升16个基点，至6.42%。

德国10年期公债收益率 跌4个基点，至50周低位1.42%。交易商表示，德债收益率和美债收益率一起下滑，之前美国零售销售数据疲弱令人怀疑美国经济复苏的力道和美国升息步伐。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]