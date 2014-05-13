纽约期市：期糖上涨，受助于一系列利多报告

路透纽约/伦敦5月13日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二上涨，因在纽约糖业大会举行之际，有一系列利多报告出炉，触发技术买入信号，支撑市场上涨。

ICE阿拉比卡咖啡期货跌向上日触及的一个月低位，之前一家美国机构预期巴西2014/15年咖啡豆产量将在行业预估区间的高端。

可可期货上涨。

ICE原糖期货 升0.51美分，或2.9%，收报每磅17.80美分，受巴西收割开局较预期迟，以及预期2014/15年全球供应不足所支撑。

许多糖业人士本周出席在纽约举行的一系列会议，全球最大的糖贸易商Copersucar和数据供应商Platts Kingsman分别预期2014/15年全球糖市供不应求。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货 收盘攀升12.50美元，或2.6%，报每吨485.80美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低2.30美分，或1.2%，报每磅1.8695美元，周一曾触及一个月低位1.8275美元。LIFFE-7月罗布斯塔咖啡期货 收低32美元，或1.5%，报每吨2,098美元。

ICE-7月可可期货 收升36美元，或1.3%，报每吨2,901美元。Liffe-7月可可期货 收涨28英镑，或1.6%，报每吨1,813英镑。(完)

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