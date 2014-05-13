芝加哥期市：大豆期货上涨1.3%，受助于低吸买盘

路透芝加哥5月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨1.3%，受助于价格周一下跌后出现的低吸买盘和技术强势，交易商说。

豆粕期货劲升1.4%，因加工厂供应仍然紧张。豆油期货也上涨。

近月大豆合约升幅最大，因库存状况紧张。7月大豆合约收在日内高位附近，是利多市场的信号。

新作大豆涨幅受限，因农户在过去一周可能加快了种植步伐，对秋季丰收的预期加强。

CBOT-7月大豆合约 盘中升穿位于30日和20日移动均线的关键阻力。

备受关注的7月/11月价差SN4-X4周二再度走宽11-1/2美分。

5月大豆期货合约 收升18-1/2美分，报每蒲式耳15.02-1/4美元。

5月豆粕合约 上涨8.2美元，报每短吨497.7美元。5月豆油合约 涨0.22美分，报41.00美分。

今日CBOT大豆预估成交量为98,804口，豆粕为47,473口，豆油为52,163口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)