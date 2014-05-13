芝加哥期市：大豆期货上涨1.3%，受助于低吸买盘

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透芝加哥5月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨1.3%，受助于价格周一下跌后出现的低吸买盘和技术强势，交易商说。
豆粕期货劲升1.4%，因加工厂供应仍然紧张。豆油期货也上涨。
近月大豆合约升幅最大，因库存状况紧张。7月大豆合约收在日内高位附近，是利多市场的信号。
新作大豆涨幅受限，因农户在过去一周可能加快了种植步伐，对秋季丰收的预期加强。
CBOT-7月大豆合约 盘中升穿位于30日和20日移动均线的关键阻力。
备受关注的7月/11月价差SN4-X4周二再度走宽11-1/2美分。
5月大豆期货合约 收升18-1/2美分，报每蒲式耳15.02-1/4美元。
5月豆粕合约 上涨8.2美元，报每短吨497.7美元。5月豆油合约 涨0.22美分，报41.00美分。
今日CBOT大豆预估成交量为98,804口，豆粕为47,473口，豆油为52,163口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。