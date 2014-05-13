芝加哥期市：小麦期货连跌第五日，因全球供应充裕

路透5月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连跌第五日，受累于多头结清头寸，以及市场认为，在全球供应充裕的情况下，美国小麦在全球市场价格过高。

CBOT-7月小麦跌穿20日移动均线切入位7.10美元，收报7.09-1/4美元，下跌5-3/4美分。

美国农业部表示，上周美国春麦种植率为34%，高于之前一周的26%，但低于五年均值53%。

农业部称，美国冬麦优良率为30%，较之前一周下降1个百分点，且为1996年来同期的最低。

今日CBOT小麦期货预估成交量为68,521口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)