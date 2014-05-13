全球金市：供应忧虑令铂金和钯金上涨，金价下跌

* 更多南非警察被部署到铂金带保护矿工

* SPDR黄金持仓量减少2.39吨，为5月2日来首次下降

* 金价承压，因美股创纪录新高和美元上涨

路透纽约/伦敦5月13日 - 铂金和钯金周二各上涨1%，因对供应的忧虑挥之不去，在周末有四名南非矿工被杀后，当局派出更多警察到达近期一直处于罢工状态的铂金带，保护矿工。

不过，金价下滑0.1%，投资者消化美国4月零售销售增长放缓的消息，但该数据没有改变对本季美国经济增长加速的观点。美股创纪录新高，标准普尔500指数 首次攀升至1,900点以上，令金价承压。

为期四个月的罢工是南非历史上历时最长和造成损失最大的行业行动，导致全球约40%的铂金生产设施停止了正常生产。

“罢工突然结束将导致价格大跌，但我们认为，市场目前处于一种结构性供需短缺状况，因此我们中长期看涨，”汇丰首席贵金属分析师James Steel说。

1926 GMT，现货铂金 攀升1.1%，报每盎司1,448.25美元。现货钯金 涨1.2%，报每盎司812.40美元。

NYMEX-7月铂金合约 上涨14.10美元，收报每盎司1,456美元，路透初步数据显示，成交量为13,000口，较30日均值多约40%。

铂金较黄金升水上升至约每盎司155美元，为1月中以来最高水平。

钯金也上涨，受助于供应忧虑，因乌克兰和俄罗斯边境的紧张状况持续，俄罗斯是全球最大的钯金出产国。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量在周一减少2.39吨，至780.46吨，为5月2日来首次减少。

现货金 下跌0.1%，报每盎司1,293.70美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)-6月期金 跌1美元，收报每盎司1,294.80美元。

美元兑欧元和一篮子货币上涨，因德国投资者信心下降。

现货银 小跌0.1%，报每盎司19.49美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1294.80 -1.00 -0.1 1289.10 1299.00 115,416 COMEX白银期货 19.504 0.004 0.0 19.395 19.535 30 COMEX铂金期货 1456.00 14.10 1.0 1435.60 1461.90 12,957 COMEX钯金期货 817.30 8.55 1.1 802.05 818.65 4,935 现货金 1293.70 -1.60 -0.1 1289.40 1298.60 现货银 19.490 -0.010 -0.1 19.370 19.590 现货铂金 1448.25 16.20 1.1 1435.50 1457.00 现货钯金 812.40 9.50 1.2 805.00 817.00(完)

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