美国股市：道指和标普500指数再次触及纪录最高收位，Nasdaq指数下滑

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
* 标普500指数短暂升至1,900点以上，创下纪录
* 房屋建筑类股上扬；可口可乐计划增加在Keurig的持股量
* 思科下挫1%，拖累Nasdaq指数
* 道指攀升0.1%，标普500指数上涨0.04%，Nasdaq指数下跌0.3%
路透纽约5月13日 - 美国股市道指和标普500指数周二刷新纪录高位，但Nasdaq指数走低，受思科 下挫拖累。
标普500指数在周二早盘首次短暂升至1,900点以上，但很快回吐部份涨幅，小盘股Russell 2000指数 下滑1.1%。
“没有出现多少昨日股市上涨后的跟进买盘。市场开始谈论是否经济将如一些人们所预期的强劲反弹，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig说。
“较广泛市场小幅上涨，但Nasdaq指数和小盘股的弱势持续，走势出现分歧，令部份人士担忧。你所看到的是股市中较小部份的股票在上涨。”
房屋建筑类股和房利美 、房贷美 的普通股跳涨，因联邦住房金融局董事Mel Watt推出的新措施，可能令许多美国人更容易获取按揭贷款。房利美劲升7.8%，收报4.57美元，房贷美大涨6.9%，收报4.49美元。
思科 将在周三公布业绩，股价周二挫跌1.4%，收报22.86美元，对Nasdaq指数的拖累最大。
道琼工业指数 收涨19.97点，或0.12%，至16,715.44点，连续第三日触及纪录最高收位，且在盘中创下纪录高点16,735.51点。
标准普尔500指数 仅收高0.80点，或0.04%，至1,897.45点，连续第二日创下纪录最高收位。标普500指数也在盘中触及1,902.17点的纪录高位。
Nasdaq指数 下跌13.694点，或0.33%，至4,130.165点。
Russell 2000指数周二下跌，上日录得3月初来最大单日百分比升幅。
道琼运输指数 涨0.5%，之前再次创下纪录高位，一些分析师直指美国经济前景良好。
Keurig Green Mountain Inc 是升幅最大的标普500指数成份股，劲升7.6%，收报119.07美元。可口可乐 表示，公司在Keurig的持股量将从10%增加至16%，消息推动Keurig股价上扬。
房屋建筑股中，D.R. Horton Inc 劲升2.2%，收报23.07美元。费城房屋类指数 上涨0.2%。
美国商务部周二公布，4月零售销售较前月增加0.1%，预估为增加0.4%，美国4月扣除汽车的零售销售较前月持平，预估为增加0.6%。 这报告没有改变投资者对本季美国经济增长速度将加快的看法。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有55亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值61亿股。(完)
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