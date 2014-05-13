美国股市：道指和标普500指数再次触及纪录最高收位，Nasdaq指数下滑

* 标普500指数短暂升至1,900点以上，创下纪录

* 房屋建筑类股上扬；可口可乐计划增加在Keurig的持股量

* 思科下挫1%，拖累Nasdaq指数

* 道指攀升0.1%，标普500指数上涨0.04%，Nasdaq指数下跌0.3%

路透纽约5月13日 - 美国股市道指和标普500指数周二刷新纪录高位，但Nasdaq指数走低，受思科 下挫拖累。

标普500指数在周二早盘首次短暂升至1,900点以上，但很快回吐部份涨幅，小盘股Russell 2000指数 下滑1.1%。

“没有出现多少昨日股市上涨后的跟进买盘。市场开始谈论是否经济将如一些人们所预期的强劲反弹，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig说。

“较广泛市场小幅上涨，但Nasdaq指数和小盘股的弱势持续，走势出现分歧，令部份人士担忧。你所看到的是股市中较小部份的股票在上涨。”

房屋建筑类股和房利美 、房贷美 的普通股跳涨，因联邦住房金融局董事Mel Watt推出的新措施，可能令许多美国人更容易获取按揭贷款。房利美劲升7.8%，收报4.57美元，房贷美大涨6.9%，收报4.49美元。

思科 将在周三公布业绩，股价周二挫跌1.4%，收报22.86美元，对Nasdaq指数的拖累最大。

道琼工业指数 收涨19.97点，或0.12%，至16,715.44点，连续第三日触及纪录最高收位，且在盘中创下纪录高点16,735.51点。

标准普尔500指数 仅收高0.80点，或0.04%，至1,897.45点，连续第二日创下纪录最高收位。标普500指数也在盘中触及1,902.17点的纪录高位。

Nasdaq指数 下跌13.694点，或0.33%，至4,130.165点。

Russell 2000指数周二下跌，上日录得3月初来最大单日百分比升幅。

道琼运输指数 涨0.5%，之前再次创下纪录高位，一些分析师直指美国经济前景良好。

Keurig Green Mountain Inc 是升幅最大的标普500指数成份股，劲升7.6%，收报119.07美元。可口可乐 表示，公司在Keurig的持股量将从10%增加至16%，消息推动Keurig股价上扬。

房屋建筑股中，D.R. Horton Inc 劲升2.2%，收报23.07美元。费城房屋类指数 上涨0.2%。

美国商务部周二公布，4月零售销售较前月增加0.1%，预估为增加0.4%，美国4月扣除汽车的零售销售较前月持平，预估为增加0.6%。 这报告没有改变投资者对本季美国经济增长速度将加快的看法。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有55亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值61亿股。(完)