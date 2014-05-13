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市场报道 | 2014年 5月 14日 星期三 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 48.28 -0.35 -0.72 2183169

搜狐 55.73 -1.90 -3.30 678278

网易 71.43 -0.04 -0.06 571203

百度 156.11 -3.77 -2.36 2914158

台湾

台湾积体电路 20.64 +0.05 +0.24 1898358

联电 2.17 +0.00 +0.00 259646

日月光 5.87 +0.02 +0.34 230408

硅品精密 7.19 -0.06 -0.83 648262

和信超媒体 1.06 -0.02 -1.85 180706

友达 3.65 -0.02 -0.55 115789

中华电信 31.27 +0.01 +0.03 24954

台湾国际航电 55.83 -0.54 -0.96 1761604

香港

中国移动 48.98 +0.05 +0.10 408979

中国联通 15.88 -0.08 -0.50 74986

中国电信 52.45 -0.39 -0.74 11931

中芯国际 3.99 -0.03 -0.75 5952

电讯盈科 5.28 +0.02 +0.38 307

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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