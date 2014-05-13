版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 07:14 BJT

韩国数据：4月经季节调整后的失业率为3.7%，3月为3.5%

路透首尔5月14日 - 韩国统计局周三公布的数据显示，韩国4月经季节调整后的失业率为3.7%，3月为3.5%。

下表为韩国就业数据细目:

4月 3月

^劳动力人口(千人) 增加786 增加790

^就业人口(千人) 增加581 增加649

^失业人口(千人) 增加205 增加141

失业率(未经季节调整) 3.9% 3.9%

(经季节调整) 3.7% 3.5%

^较上年同期，未经季节调整。(完) (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐