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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 07:59 BJT

日本数据：4月国内企业物价指数同比升4.1%，较前月上升2.8%

路透东京5月14日 - 日本央行周三公布数据显示，日本4月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上升4.1%。3月时为同比上升1.7%。

整体最终商品物价较上年同期上涨0.4%。

国内最终商品物价则较上年同期下降0.2%。

下表为初值数据细目，单位为百分比，先前数据可能有所修正：

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4月 3月 2月 4月指数

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年变动率 +4.1 +1.7 +1.8 105.7

月变动率 +2.8 0.0 -0.1

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 徐文焰；审校 郑茵)
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