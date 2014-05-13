日韩经济指标预测--5月14日-5月21日****

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月12日当周 5月14日(三) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +1.0% +0.2% GDP环比年率 +4.2% +0.7% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超708 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,959 5月15日(四) 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 37.5 5月16日(五) 0430 日本工业生产 3月修正值 -- +0.3% 产能利用率指数(较前月) 3月 -- -2.6% 5月19日当周 5月18日(日) 2330 日本路透短观调查 5月 -- 25 2350 日本机械订单(较上月) 3月 -- -8.8% (较上年同期) -- +10.8% 5月19日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- -0.5% 5月20日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 4月 -- +1.8% 进口(较上年同期) -- +18.1% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差14,460 5月21日(三) 暂无重要数据 (完)
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