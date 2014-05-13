澳新经济指标预测--5月14日-5月21日****

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月12日当周 5月13日(二) 2245 新西兰零售销售(较上季) 第一季 -- +1.2% (较上年同期) -- +3.9% 5月14日(三) 1200 新西兰采购经理人指数(PMI) 4月 -- 58.40 5月15日(四) 0130 澳洲新车销量 4月 -- -0.3% 0200 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)下半年 -- 赤字23.2 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字40.8 5月16日(五) 暂无重要经济数据 5月19日当周 5月18日(日) 2245 新西兰生产者投入物价指数(PPI) 第一季 -- -0.7% 产出物价指数 -- -0.4% 5月19日(一) 暂无重要经济数据 5月20日(二) 暂无重要经济数据 5月21日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 5月 -- +0.3% 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.6% (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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