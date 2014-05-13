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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 07:19 BJT

表格：新西兰第一季实质零售销售较前季增长0.7%

路透惠灵顿5月14日 - 周三公布的官方数据显示，新西兰第一季经季节调整的实质零售销售较前季增长0.7%，为前季增幅的一半。

第一季增长受益于廉价电子产品、五金和园艺用品销售，以及酒吧、饭店消费。这些抵消了超市、杂货店、家具和线上销售的下滑影响。

分析师先前预估第一季零售销售较前季增长0.8%，实质销售较上年同期增长3.7%。

近期调查显示，消费者人气创多年高位，受助于低利率、收入增长和经济表现强劲。

零售商持有的库存价值较上年同期上升4%，至67亿新西兰元(57.9亿美元)。

以下为详细数据，括号内为前值:(%)

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经季节调整季度实质零售销售较前季变动:

14年第一季 13年第四季 13年第一季

+0.7 +1.4 (+1.2) +0.8

(扣除汽车的零售销售)

+0.8 +1.0 (+0.7) +0.9

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季度实际零售销售较上年同期变动:

14年第一季 13年第四季 13年第一季

+3.8 +3.9 +3.5

(扣除汽车的零售销售)

+3.6 +3.7 +2.5

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2014年第二季零售销售数据将于8月14日公布。(完)

(编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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