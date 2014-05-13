表格：新西兰第一季实质零售销售较前季增长0.7%

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透惠灵顿5月14日 - 周三公布的官方数据显示，新西兰第一季经季节调整的实质零售销售较前季增长0.7%，为前季增幅的一半。
第一季增长受益于廉价电子产品、五金和园艺用品销售，以及酒吧、饭店消费。这些抵消了超市、杂货店、家具和线上销售的下滑影响。
分析师先前预估第一季零售销售较前季增长0.8%，实质销售较上年同期增长3.7%。
近期调查显示，消费者人气创多年高位，受助于低利率、收入增长和经济表现强劲。
零售商持有的库存价值较上年同期上升4%，至67亿新西兰元(57.9亿美元)。
以下为详细数据，括号内为前值:(%)
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经季节调整季度实质零售销售较前季变动:
14年第一季 13年第四季 13年第一季
+0.7 +1.4 (+1.2) +0.8
(扣除汽车的零售销售)
+0.8 +1.0 (+0.7) +0.9
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季度实际零售销售较上年同期变动:
14年第一季 13年第四季 13年第一季
+3.8 +3.9 +3.5
(扣除汽车的零售销售)
+3.6 +3.7 +2.5
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2014年第二季零售销售数据将于8月14日公布。(完)
(编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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