更新版 1-欧洲个股：巴黎银行或向美国支付逾30亿美元以了结制裁有关的调查

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
美国司法部长霍尔德(Eric Holder)上周表示，该部门正在与监管机构紧密合作，以因应对金融机构进行刑事起诉后可能带来的后果。不过他没有指出具体是哪些银行。
一位消息人士称，巴黎银行执行长Jean-Laurent Bonnafe和该行的律师上周四与纽约金融服务部的官员会面，请求从轻处理。
该消息人士表示，如果和解方案中包含了其他严厉的处罚措施，那么由Benjamin Lawsky领导的纽约金融服务部不会吊销巴黎银行的执照。
消息人士指出，其他严厉的处罚措施可能包括暂停通过纽约进行美元结算的业务，以及解雇十几名员工，不过最终决定尚未作出。
监管当局已经调查了多家外资银行违反美国制裁伊朗等国家政策的情况，宣称这些银行与被制裁国家有关的实体进行了交易，或者在电汇过程中隐去了相关信息，从而能够顺利通过美国金融系统而不会被阻拦。
过去已经与美国达成和解的银行包括渣打银行。该行在2012年同意支付3.27亿美元了结对其违反美国对伊朗、苏丹、缅甸和利比亚制裁措施的指控。渣打另外还因违反制裁伊朗政策，而被纽约的银行监管机构罚款3.4亿美元。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。