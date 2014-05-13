更新版 1-欧洲个股：巴黎银行或向美国支付逾30亿美元以了结制裁有关的调查

美国司法部长霍尔德(Eric Holder)上周表示，该部门正在与监管机构紧密合作，以因应对金融机构进行刑事起诉后可能带来的后果。不过他没有指出具体是哪些银行。

一位消息人士称，巴黎银行执行长Jean-Laurent Bonnafe和该行的律师上周四与纽约金融服务部的官员会面，请求从轻处理。

该消息人士表示，如果和解方案中包含了其他严厉的处罚措施，那么由Benjamin Lawsky领导的纽约金融服务部不会吊销巴黎银行的执照。

消息人士指出，其他严厉的处罚措施可能包括暂停通过纽约进行美元结算的业务，以及解雇十几名员工，不过最终决定尚未作出。

监管当局已经调查了多家外资银行违反美国制裁伊朗等国家政策的情况，宣称这些银行与被制裁国家有关的实体进行了交易，或者在电汇过程中隐去了相关信息，从而能够顺利通过美国金融系统而不会被阻拦。