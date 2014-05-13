欧洲经济指标预测--5月14日-5月21日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月12日当周 5月14日(三) 0600 德国CPI(较前月) 4月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +1.3% +1.3% HICP(较前月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +1.1% +1.1% 0645 法国HICP(较前月) 4月终值 +0.1% +0.5% (较上年同期) +0.9% +0.7% 0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 减少3.0 减少3.04 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至3月三个月 6.8% 6.9% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +2.1% +1.7% (不包括奖金)(较上年) +1.5% +1.4% 0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 -0.3% +0.2% (较上年同期) +1.0% +1.7% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 10.0 7.0 5月15日(四) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.2% +0.3% 0600 德国经季节调整的GDP(较前季) 第一季初值 +0.7% +0.4% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +2.2% +1.3% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 持平 持平 (较上年同期) -0.5% -0.7% 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 +0.2% +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.9% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.1% +0.5% 0900 欧元区通胀率(较前月) 4月终值 +0.2% +0.9% (较上年同期) +0.7% +0.7% 5月16日(五) 0645 法国非农就业岗位 第一季 -- +0.1% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差12.53 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差26.23 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 顺差155 顺差136 5月19日当周 5月19日(一) 暂无重要经济数据出炉 5月20日(二) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.9% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 3月 -- -3.1% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.8% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 3月 -- -1.5% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +1.2% 0830 英国CPI(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.6% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.5% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +2.5% PPI投入指数(较前月) -- -0.6% (较上年同期) -- -6.5% PPI产出指数(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.5% PPI核心产出指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 5月21日(三) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 3月 -- 盈余139 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余219 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入562 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 5月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0830 英国零售销售(较前月) 4月 -- +0.1% (较上年同期) -- +4.2% 1400 欧元区消费者信心 5月 -- 负8.70 (完)