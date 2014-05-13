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市场报道 | 2014年 5月 14日 星期三 07:35 BJT

****欧洲经济指标预测--5月14日-5月21日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值

    5月12日当周
    
    5月14日(三)
    0600  德国CPI(较前月)                             4月终值        -0.2%      -0.2%
                 (较上年同期)                                        +1.3%      +1.3%
              HICP(较前月)                                           -0.3%      -0.3%
                  (较上年同期)                                       +1.1%      +1.1%
    0645  法国HICP(较前月)                            4月终值        +0.1%      +0.5%
                  (较上年同期)                                       +0.9%      +0.7%
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        4月      减少3.0   减少3.04
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率   截至3月三个月         6.8%       6.9% 
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                  　 +2.1%      +1.7%
                            (不包括奖金)(较上年)                     +1.5%      +1.4%
    0900  欧元区工业生产(较前月)                          3月        -0.3%      +0.2%
                        (较上年同期)                                 +1.0%      +1.7%
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           5月         10.0        7.0
    
    5月15日(四) 
    0530  法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季初值        +0.2%      +0.3%
    0600  德国经季节调整的GDP(较前季)              第一季初值        +0.7%      +0.4%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                        +2.2%      +1.3%
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                     4月         持平       持平
                          (较上年同期)                               -0.5%      -0.7%
    0800  意大利GDP(较前季)                        第一季初值        +0.2%      +0.1%
                   (较上年同期)                                      -0.1%      -0.9%
    0900  欧元区GDP(较前季)                        第一季初值        +0.4%      +0.3%
                 (较上年同期)                                        +1.1%      +0.5%
    0900  欧元区通胀率(较前月)                        4月终值        +0.2%      +0.9%
                  (较上年同期)                                       +0.7%      +0.7%
    
    5月16日(五)
    0645  法国非农就业岗位                             第一季          --       +0.1%
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    3月          --   顺差12.53
                 全球贸易收支(亿欧元)                                  --   顺差26.23
    0900  欧元区贸易收支(亿欧元)                          3月      顺差155    顺差136
    
    5月19日当周
    
    5月19日(一)
    暂无重要经济数据出炉
    
    5月20日(二)
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 4月          --       -0.3%       
                              (较上年同期)                             --       -0.9%
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              3月          --       -3.1%
                  工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                   --       +2.8%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              3月          --       -1.5%
                  工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                   --       +1.2%
    0830  英国CPI(较前月)                                 4月          --       +0.2%
               　 (较上年同期)                                         --       +1.6%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                               --       +0.2%
                            (较上年同期)                               --       +2.5%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                   --       +0.3%
                                        (较上年同期)                   --       +2.5%
               PPI投入指数(较前月)                                     --       -0.6%
                      (较上年同期)                                     --       -6.5%
               PPI产出指数(较前月)                                     --       +0.2%
                       (较上年同期)                                    --       +0.5%
               PPI核心产出指数(较前月)                                 --       +0.1%
                          (较上年同期)                                 --       +1.0%
    
    5月21日(三)
    0800  欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)           3月         --     盈余139
                              (经季节调整)(亿欧元)                     --     盈余219
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                     --     流入562
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果              5月         --       0-9-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0830  英国零售销售(较前月)                             4月         --       +0.1%
                    (较上年同期)                                       --       +4.2%
    1400  欧元区消费者信心                                 5月         --      负8.70
    
    (完)
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