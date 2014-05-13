欧洲经济指标预测--5月14日-5月21日****

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月12日当周 5月14日(三) 0600 德国CPI(较前月) 4月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +1.3% +1.3% HICP(较前月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +1.1% +1.1% 0645 法国HICP(较前月) 4月终值 +0.1% +0.5% (较上年同期) +0.9% +0.7% 0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 减少3.0 减少3.04 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至3月三个月 6.8% 6.9% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +2.1% +1.7% (不包括奖金)(较上年) +1.5% +1.4% 0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 -0.3% +0.2% (较上年同期) +1.0% +1.7% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 10.0 7.0 5月15日(四) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.2% +0.3% 0600 德国经季节调整的GDP(较前季) 第一季初值 +0.7% +0.4% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +2.2% +1.3% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 持平 持平 (较上年同期) -0.5% -0.7% 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 +0.2% +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.9% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.1% +0.5% 0900 欧元区通胀率(较前月) 4月终值 +0.2% +0.9% (较上年同期) +0.7% +0.7% 5月16日(五) 0645 法国非农就业岗位 第一季 -- +0.1% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差12.53 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差26.23 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 顺差155 顺差136 5月19日当周 5月19日(一) 暂无重要经济数据出炉 5月20日(二) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.9% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 3月 -- -3.1% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.8% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 3月 -- -1.5% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +1.2% 0830 英国CPI(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.6% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.5% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +2.5% PPI投入指数(较前月) -- -0.6% (较上年同期) -- -6.5% PPI产出指数(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.5% PPI核心产出指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 5月21日(三) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 3月 -- 盈余139 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余219 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入562 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 5月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0830 英国零售销售(较前月) 4月 -- +0.1% (较上年同期) -- +4.2% 1400 欧元区消费者信心 5月 -- 负8.70 (完)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。