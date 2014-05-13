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市场报道 | 2014年 5月 14日 星期三 07:32 BJT

德国央行：准备支持欧洲央行必要时采取行动--消息人士

路透法兰克福5月13日 - 两位德国央行消息人士周二称，央行愿意支持欧洲央行在必要时采取政策行动，这并非新闻。

消息人士表示，决策层正考察所有相关数据，对2016年的通胀预期很重要，但不是唯一决定性的数据。

欧洲央行总裁德拉吉上周四称，若最新的通胀预估显示有此必要，欧央行准备好下个月采取行动以提振欧元区经济。

“我们始终表示，如果真的有必要，我们愿意采取行动，”德国央行一位高阶人士表示。央行第二位消息人士加以证实。

稍早，华尔街日报引述知情人士报导称，德国央行愿意支持欧洲央行下月采取一系列的刺激措施，包括对银行存款实施负利率，以及必要时购买打包银行贷款，以避免通胀停留在过低水准。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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