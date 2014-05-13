德国央行：准备支持欧洲央行必要时采取行动--消息人士

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透法兰克福5月13日 - 两位德国央行消息人士周二称，央行愿意支持欧洲央行在必要时采取政策行动，这并非新闻。
消息人士表示，决策层正考察所有相关数据，对2016年的通胀预期很重要，但不是唯一决定性的数据。
欧洲央行总裁德拉吉上周四称，若最新的通胀预估显示有此必要，欧央行准备好下个月采取行动以提振欧元区经济。
“我们始终表示，如果真的有必要，我们愿意采取行动，”德国央行一位高阶人士表示。央行第二位消息人士加以证实。
稍早，华尔街日报引述知情人士报导称，德国央行愿意支持欧洲央行下月采取一系列的刺激措施，包括对银行存款实施负利率，以及必要时购买打包银行贷款，以避免通胀停留在过低水准。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。