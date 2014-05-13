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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 07:43 BJT

《全球汇市》欧元新近挫跌后继续走疲，英镑表现须看英国央行报告

澳元兑美元 最新报0.9361美元，仍盘旋在略低于0.94美元，澳元自4月中以来一直在该水准受抑。

穆迪表示，澳洲政府的财政计划有助支持该国稳定的AAA信用评级，而标准普尔称，澳洲预算“和我们对于政府有力承诺审慎预算财政的看法相符。”

“尽管事前有种种担忧，但多数举措多有所预告，没有实质负面的意外，”墨尔本澳洲国民银行首席经济分析师Alan Oster称。

“整体而言，市场认为这项预算案是迈向解决政府财政结构性压力一个好的开始。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3704 1.3702 +0.01 -0.30 1.3745

美元/日圆 102.24 102.25 -0.01 -2.91 105.30

欧元/日圆 140.11 140.10 +0.01 -3.19 144.73

美元/瑞郎 0.8900 0.8900 +0.00 -0.31 0.8928

英镑/美元 1.6827 1.6825 +0.01 +1.64 1.6556

美元/加元 1.0905 1.0902 +0.03 +2.68 1.0620

澳元/美元 0.9365 0.9357 +0.09 +5.07 0.8913

新西兰元/美元 0.8627 0.8624 +0.03 +5.13 0.8206

澳元/日圆 95.750 95.680 +0.07 +2.02 93.850

新西兰元/日圆 88.200 88.180 +0.02 +2.07 86.410

英镑/日圆 172.04 172.04 +0.00 -1.31 174.33

澳元/新西兰元 1.0849 1.0837 +0.11 +0.01 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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