《全球汇市》欧元新近挫跌后继续走疲，英镑表现须看英国央行报告

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
澳元兑美元 最新报0.9361美元，仍盘旋在略低于0.94美元，澳元自4月中以来一直在该水准受抑。
穆迪表示，澳洲政府的财政计划有助支持该国稳定的AAA信用评级，而标准普尔称，澳洲预算“和我们对于政府有力承诺审慎预算财政的看法相符。”
“尽管事前有种种担忧，但多数举措多有所预告，没有实质负面的意外，”墨尔本澳洲国民银行首席经济分析师Alan Oster称。
“整体而言，市场认为这项预算案是迈向解决政府财政结构性压力一个好的开始。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3704 1.3702 +0.01 -0.30 1.3745
美元/日圆 102.24 102.25 -0.01 -2.91 105.30
欧元/日圆 140.11 140.10 +0.01 -3.19 144.73
美元/瑞郎 0.8900 0.8900 +0.00 -0.31 0.8928
英镑/美元 1.6827 1.6825 +0.01 +1.64 1.6556
美元/加元 1.0905 1.0902 +0.03 +2.68 1.0620
澳元/美元 0.9365 0.9357 +0.09 +5.07 0.8913
新西兰元/美元 0.8627 0.8624 +0.03 +5.13 0.8206
澳元/日圆 95.750 95.680 +0.07 +2.02 93.850
新西兰元/日圆 88.200 88.180 +0.02 +2.07 86.410
英镑/日圆 172.04 172.04 +0.00 -1.31 174.33
澳元/新西兰元 1.0849 1.0837 +0.11 +0.01 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/李爽/朱晓军/王冠中; 审校 徐文焰/孙茉莉/李婷仪)
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