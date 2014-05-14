金砖国家：5月13日股汇市收盘纵览

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透5月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月13日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.65%，报1,022.44点。
中国股市：沪综指小幅收跌，经济数据疲弱大盘窄幅震荡
香港股市：恒生指数收于两周高位，得益于市场对地产股的乐观预测
中国汇市：人民币收高与中间价背离，突破技术位后短期升值可能性上升
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拉美股市：Bovespa指数 收跌0.27%，报53,907.46点，盘中则跟随全球股市上扬。
拉美汇市：拉美货币兑美元多数走强，因美国零售销售数据疲弱
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南非股市：自纪录高位回落，铂金生产商Lonmin 因罢工忧虑领跌。综合指数 跌0.08%至49,199.70点，Top-40绩优股指数 跌0.11%至44,086.04点。
南非汇市：兰特兑美元升至今年高位，因穆迪称近期选举结果对投资人有利
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印度股市：连续第三天升至纪录高位，逾越重要心理关口24,000点，因出口民调显示Bharatiya Janata党及其政党联盟在大选中胜出，提振与经济联系密切的个股跳涨。BSE指数 盘中一度上涨2.2%至24,068.94点纪录高位，终场收高1.36%报23,871.23点。NSE指数 盘中亦一度上涨2.3%至7,172.35点纪录高位，终场收涨1.35%报7,108.75点，在此前两个交易日已累计上涨逾4%。
印度汇市：卢比兑美元升至近10个月最高收位，因出口民调显示Bharatiya Janata党及其政党联盟在大选中胜出推动股市劲扬。卢比兑美元 收在59.66/67，为7月29日以来最高收位，周一收报60.05/06。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.42%，报683.17点。指标RTS指数 涨1.62%，报1,254.290点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.54%，至34.8525卢布；卢布兑欧元 涨1.17%，至47.7200卢布。(完) (整理 许娜；审校 徐文焰)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。