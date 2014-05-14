金砖国家：5月13日股汇市收盘纵览

路透5月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月13日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.65%，报1,022.44点。

中国股市：沪综指小幅收跌，经济数据疲弱大盘窄幅震荡

香港股市：恒生指数收于两周高位，得益于市场对地产股的乐观预测

中国汇市：人民币收高与中间价背离，突破技术位后短期升值可能性上升

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拉美股市：Bovespa指数 收跌0.27%，报53,907.46点，盘中则跟随全球股市上扬。

拉美汇市：拉美货币兑美元多数走强，因美国零售销售数据疲弱

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南非股市：自纪录高位回落，铂金生产商Lonmin 因罢工忧虑领跌。综合指数 跌0.08%至49,199.70点，Top-40绩优股指数 跌0.11%至44,086.04点。

南非汇市：兰特兑美元升至今年高位，因穆迪称近期选举结果对投资人有利

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印度股市：连续第三天升至纪录高位，逾越重要心理关口24,000点，因出口民调显示Bharatiya Janata党及其政党联盟在大选中胜出，提振与经济联系密切的个股跳涨。BSE指数 盘中一度上涨2.2%至24,068.94点纪录高位，终场收高1.36%报23,871.23点。NSE指数 盘中亦一度上涨2.3%至7,172.35点纪录高位，终场收涨1.35%报7,108.75点，在此前两个交易日已累计上涨逾4%。

印度汇市：卢比兑美元升至近10个月最高收位，因出口民调显示Bharatiya Janata党及其政党联盟在大选中胜出推动股市劲扬。卢比兑美元 收在59.66/67，为7月29日以来最高收位，周一收报60.05/06。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.42%，报683.17点。指标RTS指数 涨1.62%，报1,254.290点。