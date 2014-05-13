澳洲政经：年度联邦预算案为控制赤字大砍社福支出，料面临政治阻力

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透坎培拉5月14日 - 澳洲保守党政府周二公布一项充满政治争议的联邦预算案，其中包括松绑管制并大幅删减支出，展现政府欲在10年之内重返预算盈余的路线图。
2014/15年度联邦预算案揭示了澳洲总理艾保德及澳洲国库部长霍基对抗预算赤字的蓝图。他们称预算赤字在明年料将达到298亿澳元(279亿美元)，未来四年整体赤字料达600亿澳元。
但该项预算案提议对社福、医疗保健、高等教育及养老金体系进行广泛的结构性改革，意味着澳洲社会福利网络或将面临其在现代历史上最大的改造。
此外，预料将有16,500名公务员被裁退、全面性医疗保健的适用范围将缩小、松绑大学学费涨幅限制、提高退休年龄、以及提高收入税等，这些议题肯定将面临政治阻碍。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。