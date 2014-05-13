澳洲政经：年度联邦预算案为控制赤字大砍社福支出，料面临政治阻力

路透坎培拉5月14日 - 澳洲保守党政府周二公布一项充满政治争议的联邦预算案，其中包括松绑管制并大幅删减支出，展现政府欲在10年之内重返预算盈余的路线图。

2014/15年度联邦预算案揭示了澳洲总理艾保德及澳洲国库部长霍基对抗预算赤字的蓝图。他们称预算赤字在明年料将达到298亿澳元(279亿美元)，未来四年整体赤字料达600亿澳元。

但该项预算案提议对社福、医疗保健、高等教育及养老金体系进行广泛的结构性改革，意味着澳洲社会福利网络或将面临其在现代历史上最大的改造。