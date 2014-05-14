澳洲政经：年度联邦预算案为控制赤字大砍社福支出，料面临政治阻力

澳元对这份联邦预算几乎没什么反应，因为许多细节在过去几周已经走漏消息。

“我们知道对于一些社区人士来说，这份预算不那么轻松。但该预算不是追求私利，而是为了国家利益，”国库部长霍基在预算讲话中表示。

“无所作为不是我们的选项。举债度日的情况必须结束。”

即便澳洲存在这些问题，但仍可能得到许多发达国家的羡慕，不过政府认为，在长达22年的经济持续成长期间，非但没有注重基础设施投资，却使官僚主义膨胀，对富人实施税费减免，而如今一些地区非常需要基础设施建设。