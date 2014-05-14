澳洲政经：年度联邦预算案为控制赤字大砍社福支出，料面临政治阻力

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
澳元对这份联邦预算几乎没什么反应，因为许多细节在过去几周已经走漏消息。
“我们知道对于一些社区人士来说，这份预算不那么轻松。但该预算不是追求私利，而是为了国家利益，”国库部长霍基在预算讲话中表示。
“无所作为不是我们的选项。举债度日的情况必须结束。”
即便澳洲存在这些问题，但仍可能得到许多发达国家的羡慕，不过政府认为，在长达22年的经济持续成长期间，非但没有注重基础设施投资，却使官僚主义膨胀，对富人实施税费减免，而如今一些地区非常需要基础设施建设。
预算中预估到2017/18年度赤字将萎缩至28亿澳元，或相当于GDP的0.2%，如果实现这一预估，实际上意味着赤字从当年财年的近500亿澳元大幅缩小。(完) (编译 李婷仪/李爽 审校 戴素萍)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。