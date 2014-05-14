中国证券：证金公司转融资费率今起下调50基点，促进两融业务规模扩大

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透上海5月14日 - 中国证券金融股份有限公司网站显示，自周三起转融资业务各期限品种整体费率下调50基点，这将有助于促进融资融券业务规模继续扩大。
公司官网显示，证金公司转融资共有五个档期，包括7天、14天、28天、91天、182天期，各档费率分别下调至6.2%、6.3%、6.4%、6.5%、6.6%。而转融券各期限费率未有变动。
转融资业务试点启动两年多来，证金公司已向74家证券公司累计融出资金5,688.33亿元人民币，转融资业务余额达到562.54亿元，同期证券公司融资业务余额从674.32亿元增至3,977.94亿元，转融资业务贡献了融资业务增量的17%，已成为两融业务健康平稳发展的重要配套机制，以及证券公司最重要、最便捷的资金来源渠道之一。
中国证券报周三报导称，此次费率下调，是证金公司顺应资金市场利率变化状况，满足证券公司资金需求的积极举措，有利于进一步弥补证券公司自有资金不足，促进融资融券业务规模扩大，增加市场流动性，支持证券行业创新。
报导引述证金公司相关负责人表示，为满足市场日益增长的资金需求，更好地服务证券行业，证金公司正在梳理优化筹资渠道和流程，降低筹资成本，丰富业务期限结构，提高资金使用效率。
今年农历春节过后，国内资金面持续宽松，资金拆借成本不断下降，例如上证所七天期质押回购自2月7日以来已下降了逾150个基点。
证金公司主要从事转融通业务，主要向券商拆出资金或股票，从而间接支持全市场融资融券业务发展。去年底公司注册资本为199元，并计划增资扩股至240亿元。（完） (发稿 林琦； 审校 林高丽)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。