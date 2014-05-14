中国证券：证金公司转融资费率今起下调50基点，促进两融业务规模扩大

路透上海5月14日 - 中国证券金融股份有限公司网站显示，自周三起转融资业务各期限品种整体费率下调50基点，这将有助于促进融资融券业务规模继续扩大。

公司官网显示，证金公司转融资共有五个档期，包括7天、14天、28天、91天、182天期，各档费率分别下调至6.2%、6.3%、6.4%、6.5%、6.6%。而转融券各期限费率未有变动。

转融资业务试点启动两年多来，证金公司已向74家证券公司累计融出资金5,688.33亿元人民币，转融资业务余额达到562.54亿元，同期证券公司融资业务余额从674.32亿元增至3,977.94亿元，转融资业务贡献了融资业务增量的17%，已成为两融业务健康平稳发展的重要配套机制，以及证券公司最重要、最便捷的资金来源渠道之一。

中国证券报周三报导称，此次费率下调，是证金公司顺应资金市场利率变化状况，满足证券公司资金需求的积极举措，有利于进一步弥补证券公司自有资金不足，促进融资融券业务规模扩大，增加市场流动性，支持证券行业创新。

报导引述证金公司相关负责人表示，为满足市场日益增长的资金需求，更好地服务证券行业，证金公司正在梳理优化筹资渠道和流程，降低筹资成本，丰富业务期限结构，提高资金使用效率。

今年农历春节过后，国内资金面持续宽松，资金拆借成本不断下降，例如上证所七天期质押回购自2月7日以来已下降了逾150个基点。