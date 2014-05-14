《焦点》辉瑞暗示阿斯利康收购价有上调余地，执行长在英国议会接受质询

**公众利益**

辉瑞若如愿以偿，将成为规模最大的外资并购英国企业案，许多科学家及政治人物均表示反对，担心英国的科学基础将受到威胁。

英国议会的各大委员会虽无权阻止企业交易，但他们可以严厉质询企业高层，很多银行、能源公司、以及传媒大亨梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的新闻集团都深知这点：媒体对这些会议的报导，让他们成为公众心目中的商界坏蛋，未来要是想进行交易，也将受到外界的密切监督。

英国商务大臣凯布尔(Vince Cable)对议会说，辉瑞对就业及研究工作做出的保证必须是有意义且受约束的，否则政府会采取行动。

辉瑞在英国南部研发出威而钢(Viagra)的分支曾砍掉很多研究岗位，并裁员约1,700人，从那之后辉瑞在英国的形象就变得不太好。

如今，外界也质疑辉瑞对阿斯利康的长期承诺，不过执行长Read对英国议会说：“我是个守信用的人。”

辉瑞承诺，如果收购得以进行，将在五年内完成修建阿斯利康位于剑桥的新研究中心、保留位于英国西北部Macclesfield镇的一座工厂，并将把五分之一的研究人员职位分配给英国。

辉瑞虽承诺将五分之一的研究岗位留给英国，但Read说他不能保证在英国具体会留出多少研发预算。

“公司将透过裁减一些工作岗位提高效率。但我说不准会裁多少、或者在哪里裁。我们会从公司的全球总体规划来看，然后再做决定。”Read说。(完)