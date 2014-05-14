《焦点》辉瑞暗示阿斯利康收购价有上调余地，执行长在英国议会接受质询

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
**公众利益**
辉瑞若如愿以偿，将成为规模最大的外资并购英国企业案，许多科学家及政治人物均表示反对，担心英国的科学基础将受到威胁。
英国议会的各大委员会虽无权阻止企业交易，但他们可以严厉质询企业高层，很多银行、能源公司、以及传媒大亨梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的新闻集团都深知这点：媒体对这些会议的报导，让他们成为公众心目中的商界坏蛋，未来要是想进行交易，也将受到外界的密切监督。
英国商务大臣凯布尔(Vince Cable)对议会说，辉瑞对就业及研究工作做出的保证必须是有意义且受约束的，否则政府会采取行动。
辉瑞在英国南部研发出威而钢(Viagra)的分支曾砍掉很多研究岗位，并裁员约1,700人，从那之后辉瑞在英国的形象就变得不太好。
如今，外界也质疑辉瑞对阿斯利康的长期承诺，不过执行长Read对英国议会说：“我是个守信用的人。”
辉瑞承诺，如果收购得以进行，将在五年内完成修建阿斯利康位于剑桥的新研究中心、保留位于英国西北部Macclesfield镇的一座工厂，并将把五分之一的研究人员职位分配给英国。
辉瑞虽承诺将五分之一的研究岗位留给英国，但Read说他不能保证在英国具体会留出多少研发预算。
“公司将透过裁减一些工作岗位提高效率。但我说不准会裁多少、或者在哪里裁。我们会从公司的全球总体规划来看，然后再做决定。”Read说。(完)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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