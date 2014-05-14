《中国报摘》--中国证券报5月14日

* 头版头条:

--中国人民银行副行长刘士余日前主持召开住房金融服务专题座谈会，提出要合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首套房贷需求。

* 其他:

--中国证券金融公司转融资业务各期限品种整体费率今起下调50基点，以促进两融业务规模扩大，增加市场流动性。

--中国电信董事长王晓初表示，将在新兴业务、ICT(信息和通信技术)业务等方面推进公司化改制，通过控股、参股、兼并合作等形式同其他创新企业进行合作，并引入外部战略投资者、财务投资者、员工持股等更加市场化的手段，将进一步扩大对民企开放，互联网企业可以通过控股的形式与中国电信合作。

--截至4月底，上海易居房地产研究院监测的35个城市新建商品住宅库存总量为24,891万平方米，环比增长2.6%，同比增长19.5%，该库存创下近五年新高。