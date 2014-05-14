《中国报摘》--中国证券报5月14日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
* 头版头条:
--中国人民银行副行长刘士余日前主持召开住房金融服务专题座谈会，提出要合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首套房贷需求。
* 其他:
--中国证券金融公司转融资业务各期限品种整体费率今起下调50基点，以促进两融业务规模扩大，增加市场流动性。
--中国电信董事长王晓初表示，将在新兴业务、ICT(信息和通信技术)业务等方面推进公司化改制，通过控股、参股、兼并合作等形式同其他创新企业进行合作，并引入外部战略投资者、财务投资者、员工持股等更加市场化的手段，将进一步扩大对民企开放，互联网企业可以通过控股的形式与中国电信合作。
--截至4月底，上海易居房地产研究院监测的35个城市新建商品住宅库存总量为24,891万平方米，环比增长2.6%，同比增长19.5%，该库存创下近五年新高。
--金正大 公告，拟以不低于17.61元人民币/股、向不超过10名投资者非公开发行不超过1.17亿股，募集资金总额不超过20.60亿元，投入贵州水溶性肥料等项目。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。