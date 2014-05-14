中国外贸：阿里巴巴旗下一达通平台发放外贸服务补贴，为国内首例

路透上海5月14日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团IPO-ALIB.N旗下深圳一达通企业服务公司昨宣布， 对国内出口企业发放外贸服务补贴，每出口1美元最高获得3分钱人民币的补贴。这是国内第一次由一家平台型企业提供外贸服务补贴。

这是一个典型的互联网企业拓展市场案例，以免费或补贴来吸引客户，形成规模效应后才开始收费或以其他收入来盈利。业内人士分析称，阿里巴巴一达通平台希望借此打造B2B（企业对企业）电子商务领域的“淘宝”（国内最大的个人对个人电子商务网站）。

一达通此举无疑会为阿里巴巴正在美国进行的首次公开发行（IPO)及上市进程加分。阿里巴巴IPO规模市场预计约150亿美元，有望成为全球最大的科技公司IPO。

据一达通网站介绍，外贸企业需要使用一达通基础服务（同时使用通关、结汇及退税服务）成功出口，就可以获得出口补贴。通过网络自助下单可享受每出口1美元获3分的补贴，而通过人工下单只能享受每1美元2分的补贴。

网站宣布，目前使用一达通出口基础服务，享受补贴的同时，还可免基础服务费。目前市场上的代理服务费用一般为每单300-1,000元。

据上海证券报周三报导，阿里巴巴外贸综合服务事业部总经理魏强指出，国内外贸小企业在流通环节的成本占比超过30%。“整合订单后，对于银行、物流公司、海关等基础服务机构而言，外贸服务平台就是一个虚拟‘大客户’，平台可以获得更低的成本和更高效的方式完成出口流通环节。这就是所谓的服务红利。”

据他介绍，此次的补贴是没有上限、没有产品和行业限制的长期补贴。

报导指出，这是一个双赢的计划。对外贸企业而言，不仅省下了安排业务员操作商检、口岸、海运、外汇核销等具体业务的流程和费用，节省了成本，还能获得额外补贴，并通过交易数据构建自己的外贸信用体系，延用至后续交易乃至融资贷款等方方面面。

而阿里巴巴传统的B2B业务触角真正伸向了买卖双方的交易环节，借此，阿里巴巴能够沉淀下来大量的外贸大数据，包括Alibaba.com的信息流、资金流和数据流，这些数据沉淀下来的结果就是产生外贸企业的信用体系，可以帮助阿里打造出更为完善的外贸生态圈。