路透调查：美国上周商业原油库存料下滑，油品库存料增加

路透5月13日 - 路透周二对九名分析师进行的访查显示，美国上周商业原油库存料下滑，油品库存则料增加。
美国能源资料协会(EIA)公布库存报告前进行的调查显示，分析师平均预期5月9日止当周原油库存减少10万桶。
EIA上周公布的数据显示，美国原油库存 在5月2日止当周自纪录高点回落，来到3.976亿桶，与分析师预期的进一步增长相悖离。而库欣原油库存则降至2008年以来最低。
此外，美国石油协会(API)公布的数据显示，美国原油库存在5月9日止当周增加91.2万桶，库欣库存减少59万桶。
路透调查访问的九名分析师中，有四人预期原油库存增加，四人预期下滑，一人预期库存持平。
分析师预估，上周汽油库存增加10万桶。包含取暖油和柴油在内的馏分油库存则料增加50万桶。5月2日止当周馏分油库存减少44.7万桶。
API数据显示，上周汽油库存减少200万桶，馏分油库存则增加88.3万桶。
调查预估显示，上周炼厂产能利用率料上扬0.6个百分点。前一周炼厂产能利用率下滑0.8个百分点至90.2%。
EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完)
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(编译 王冠中; 审校 李爽)