《中国重要政经日程》--5月14日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
============================今日重要政经日程========================
5/14（周三）
--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。
--科博会2014中关村创新论坛在北京举行。
--国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。
--2014经济学人智库中国论坛在北京举行。
============================近期重要政经日程========================
5/15（周四）
--2014上市公司企业治理论坛15日至16日在深圳举行。
5/22-23（周四-周五）
--2014全球CFO领袖论坛在北京举行。
5/24(周六)
--第八届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行。
--上海论坛2014于24日至26日在上海举行。
5/25（周日）
--2014中国国际农商高峰论坛在北京举行。
5/30（周五）
--2014京交会投融资论坛在北京举行。
6/11（周三）
--2014（第十六届）中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行。
6/19（周四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 侯向明；审校 沈燕)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。