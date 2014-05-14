美国金融：联邦住房金融局出台放宽抵押贷款的新政策

澳新汇市：澳元急挫至四个月低位；新西兰元走势脆弱
路透悉尼/惠灵顿5月4日 - 澳元周四跌至四个月低位；新西兰元走势脆弱，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对经济增长仍看法乐观，助美元一臂之力。
路透华盛顿5月13日 - 抵押贷款机构房利美 和房贷美 的监管者--联邦住房金融局(FHFA)周二发布了方便众多美国民众获得抵押贷款的最新政策。FHFA采取的部分举措是暂不减少两家机构可购买的抵押贷款规模。
FHFA主管Mel Watt在1月初上任以来的首次公开讲话中还表示，政府控管的两家机构将放宽银行何时必须回购问题贷款的标准，这可能有助于放松信贷阀门。
“FHFA将不会行使减少当前贷款限额的管理者权力，”Watt在为布鲁金斯学会准备的讲话中称，“做出这个决定是因为我们担心，减少限额可能会对当前住房金融市场造成负面冲击。”(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透悉尼/惠灵顿5月4日 - 澳元周四跌至四个月低位；新西兰元走势脆弱，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对经济增长仍看法乐观，助美元一臂之力。
路透首尔5月4日 - 韩国股市周四盘中涨至纪录高位，受乐观的第二季企业获利展望提振，同时市场寄望新总统将出台经济刺激措施，也支撑人气。 0221 GMT，韩国综合股价指数 上扬0.6%至2,233.63点，稍早曾触及纪录高点2,234.38点。 市场预计，新的韩国领导人将增加支出来支持经济增长，这将对企业有利。这一高涨的预期也刺激了韩股需求。韩国将在5月9日举行总统选举。 “市场参与者对韩国经济将走强的预期非常高，因所有候选人都承诺刺激内需，”韩国投资证券(KIS)的股票分析师Song Seung-yeon说。 Song预计强劲出口将在第二季支撑企业获利。她还称，综合股价指数很快将高见2,350点，可能是在上半年后段或是下半年前段。 “综合股价指数在触及上述高点后可能会回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)看来可能会在未来的政策会议上升息，”Song并称。 外资今日料买超韩股，截至中午时分已买入1,566亿韩元(1.3829亿美元)韩股。 市场权重股三
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