美国金融：联邦住房金融局出台放宽抵押贷款的新政策

路透华盛顿5月13日 - 抵押贷款机构房利美 和房贷美 的监管者--联邦住房金融局(FHFA)周二发布了方便众多美国民众获得抵押贷款的最新政策。FHFA采取的部分举措是暂不减少两家机构可购买的抵押贷款规模。

FHFA主管Mel Watt在1月初上任以来的首次公开讲话中还表示，政府控管的两家机构将放宽银行何时必须回购问题贷款的标准，这可能有助于放松信贷阀门。

“FHFA将不会行使减少当前贷款限额的管理者权力，”Watt在为布鲁金斯学会准备的讲话中称，“做出这个决定是因为我们担心，减少限额可能会对当前住房金融市场造成负面冲击。”(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)