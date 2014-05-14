《路透晚报》--5月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外交：针对越南事态启动应急机制，赤瓜礁营建行动属正常

针对越南发生暴力排华事件，中国外交部周三称对此表示关切，中国已启动应急机制，以保障在越南企业的安全。

--中国经济：支持符合条件的创业投资企业发行企业债券--发改委

中国国家发展改革委员会周三发文称，支持符合条件的创业投资企业发行企业债券,加快审核专项用于投资小微企业的创业投资企业发债申请。

--中国保险：防范部分领域资金运用风险，避免成为最后接棒者--保监会

中国保险监督管理委员会副主席陈文辉撰文指出，在经济下行压力加大的宏观背景下，金融市场中各个领域的风险点增多，风险引爆点发生引爆的可能性也在增加；保险行业要高度关注、冷静分析、积极应对经济金融变化带来的风险挑战，避免成为风险最后接棒者。

--中国金融：上海自贸区银行分行以下准入简化，存贷比考核可放宽

中国银监会周三明确对上海自贸区的银行予以特别监管安排，简化事前准入，强化事中事后监管，全国性中资商业银行等设立分行级以下机构实行事后报告制。

--中国房地产：楼市调整期推进体制改革比救市更有价值--人民日报

中国部分地区房价的回落促使一些地方政府酝酿救市举措，对此中国官媒体人民日报周三发文称，楼市调整期也是改革好时机，因地制宜提高政策效力、推进体制改革，较之救市更有价值。

--中国金融：银监会称房地产信贷风险加大，严防虚假按揭贷款--财新

财新周三报导称，对于房地产信贷风险，中国银监会的最新判断是：房地产贷款质量比较稳定，但一些风险苗头开始显现，区域性、结构性风险加大。严防虚假按揭贷款，严防以消费类贷款用于购买房产。

--中国外贸：阿里巴巴旗下一达通平台发放外贸服务补贴，为国内首例

中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团旗下深圳一达通企业服务公司昨宣布， 对国内出口企业发放外贸服务补贴，每出口1美元最高获得3分钱人民币的补贴。这是国内第一次由一家平台型企业提供外贸服务补贴。

--台湾经贸：越南台商称在排华事件中损失数十亿美元，并有扩大趋势

越南排华事件愈演愈烈，越南台商会总会长刘美德周三表示，台商在事件中财物及厂房损失至少数十亿美元，这还不包括停工造成的经济损失。排华暴力事件已有扩大至其他省份的趋势。

【固定收益】

--中国债市：银行间市场4月债券托管增5,334亿元，信用债增幅更为明显

中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年4月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约30.02万亿元人民币，当月环比增加5,334亿元，增量较上月微降。

--新债招标：二级走弱但中国七年续发国债收益率略低，需求相对稳定

中国银行间债市周三早盘现券走弱，但在相对稳定的需求支撑下，稍早招标的七年期续发国债收益率略低于预期，近1.8倍的投标倍数，则属于正常发行量下的中性水平。

--新债招标：中国工行ABS优先A档利率5.19%，优先B档6.4%--发行快报

中国债券信息网发行快报显示，中国工商银行周三招标发行的信贷资产支持证券(ABS)，优先A档和优先B档中标利差分别为2.19%和3.4%。

--中国货币市场：主要回购利率小幅波动，财税缴款在即但预期谨慎乐观

中国银行间资金市场周三主要质押式回购加权利率小幅波动，三个月shibor持续走低。市场人士表示，当前市场流动性尚平稳，下周起受财税缴款等扰动会明显一些，市场预期谨慎乐观，21天期以上资金供不应求。

--中国债市动态：现券调整持续曲线陡峭化上移，仍将蓄势待转强契机

中国银行间债市周三早盘现券延续技术性调整，一级市场降温令二级市场暂失重要推动力，随着市场情绪逐渐冷却，不少获利盘现身，长期金融债在连续调整后，已基本将上周五的收益率跌幅抹去，曲线陡峭化上移较为明显。

--中国债市：利率互换持续陡峭化反弹，短期料震荡待资金预期进一步明确

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周三延续陡峭化反弹，与现券表现相近。尽管资金面维持稳定，但还有一个多月就到半年末时点，资金预期仍有一定不确定性，IRS短期料以震荡为主，受现券波动影响更大一些。

【外汇】

--《焦点》中国自信人民币汇率已近合理水准，力抗美国施压

人民币于今年重跌之后，美国财政部长杰克卢本周向中国财政部施压，要求放开对人民币汇价的控制，然而如今中国当局声称汇率反映市场力量的立场看来非常稳固。

--中国汇市：人民币即期近收平，客盘结购汇力道相对均衡

中国人民币兑美元周三近收平，盘中围绕上日收盘价双 向波动，并一度触及一周高点。受隔夜美元指数影响，中间价继续刷新逾八个月新低。

--中国金融：苏皇向上海自贸区跨国公司提供人民币跨境现金池服务

苏格兰皇家银行(RBS)将面向上海自由贸易区注册的跨国公司提供人民币跨境现金池服务，帮助其整合在中国境内、亚太区以及全球的人民币现金池。

--离岸人民币：东航计划增额发行其2017年3月到期的三年期点心债

根据销售文件，中国三大航空公司之一的东方航空计划增额发行(reopen)三年期点心债，周三以票面价格100.00%正在市场询价。

--离岸人民币：中国农业发展银行两年期点心债以3.2%在市场询价

根据销售文件，政策性银行之一的中国农业发展银行(ADBC)计划发行两年期人民币债券，初步指导利率为3.2%。

【金融/证券】

--《香港房地产焦点》政府延长双倍印花税退税期可望带动成交，惟楼市转热机会微

香港政府推出楼市＂辣招＂以来首次对政策做出轻微＂松绑＂，政府宣布建议延长换楼人士购买第二套房的双倍印花税（DSD）退税期限，但重申现时仍有必要维持楼市需求管理措施。市场人士普遍欢迎政府的做法，相信可刺激楼市交投量回升，惟令楼市再度炽热的机会微。

--《焦点》美国IPO在即，阿里巴巴对仿冒商品更加坚决地说“不”

在推动美国挂牌上市之际，中国电子商务巨擘阿里巴巴采取更强硬立场，打击网上店铺贩售仿冒商品的行为。阿里巴巴上市案可能成为全球科技业规模最大的首次公开发行(IPO)。

--中国股市：沪综指缩量小幅收低，煤炭有色获利回吐令大盘欲振乏力

中国股市沪综指周三收盘小跌，A股成交额创下近四个月新低。分析师指出，新“国九条”的刺激效应正在逐步弱化，前期超跌反弹的煤炭有色等资源板块出现获利回吐，市场观望气氛回归主流，大盘欲振乏力，呈窄幅整理走势，交投低迷。

--中国证券：金融体制不改革，资本市场新国九条就很难落实--行业协会会长

中国股权投资基金协会会长邵秉仁周三表示，新近出台的新国九条对资本市场的规划作出了顶层设计，但是如果不深化改革，特别是金融体制改革，这个顶层设计就很难落到实处，很难发挥效力。

--中国金融：银监会发文要求信托公司清理资金池，不设统一时限--消息

两位消息人士周二表示，中国银监会向各信托公司下发“关于99号文的实施细则”，规定信托公司清理非标资金池业务不搞“一刀切”，并禁止信托公司与非金融机构合作推介信托产品。

--中国证券：证金公司转融资费率今起下调50基点，促进两融业务规模扩大

中国证券金融股份有限公司网站显示，自周三起转融资业务各期限品种整体费率下调50基点，这将有助于促进融资融券业务规模继续扩大。

--中国大豆：国家临时存储大豆周二竞价销售成交率高逾92%--国家粮油信息中心

中国国家粮油信息中心称，周二举行的国家临时存储大豆竞价销售交易会实际成交率达到92.05%，成交均价4,322元人民币/吨。 (完)