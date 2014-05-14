《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月14日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
*工商时报：
--广达 在人民币贬值风暴中全身而退，首季汇兑收益达12.23亿台币，高居各大笔电厂之冠，累计第一季税后纯益46.75亿台币，每股税后纯益1.21台币，超前法人预期。董事长林百里表示，看好云端产业，今年底至明年会展现成绩。广达副董事长梁次震预测，大陆的劳工成本最快再一年就会追上台湾，广达为此积极评估回台生产，就等劳动人力供给等配套条件成熟。
--打金融亚洲盃，兆丰金 正式出击。兆丰金内部研议并购东南亚地区银行已趋于明朗，据了解，兆丰金已选定首要标的，是马来西亚的第三大银行RHB银行(马来西亚兴业银行)。
--两岸全功能数控工具机制造龙头友嘉集团总裁朱志洋13日宣布，友嘉成功入主全球超大型车床制造龙头厂池贝（IKEGAI），这也是台湾工具机厂进军日本市场，有史以来最大的投资案。
--为强化产业竞争力，经济部拟向国发基金匡列200亿台币成立〞产业再造基金〞，并希望更进一步完成立法，未来若有产业面临严重衰退需整并，将有完整机制可抢救，避免当年DRAM(动态随机存取记忆体)整并案流产一事再发生。经昨(13)日就产业升级转型行动方案，召开跨部会协调会议，工业局于会中提出协助产业再造方案。
--越南台商昨日面临史上最严重的群众攻击事件，平阳省台资工厂全数遭闯入胁迫，产线被迫全面停工，损失难以估算；台商全面撤离先求自保，厂区宛如空城高度曝险，何时复工遥遥无期。
*经济日报：
--台积电 大啖苹果 处理器商机，冲刺20奈米制程产能，昨日董事会再核发逾203亿台币银弹助阵，加速先进制程研发及产能升级脚步。
--市场关注台新金 与彰化银行 的未来如何发展，台新金财务长林维俊昨日在法说会上表示，台新金如要出售彰银持股，基本原则为〞帐面上不能有损失〞；台新金对彰银持股22.5%，截至去年底，帐面价格已达454亿台币。
--立法院经济、财政、内政联席委员会今日将审查自由经济示范区特别条例，民进党团拟具全部条文的修正动议，除将主管机关由经济部改为国发会外，也将示范区内农业加值、国际医疗、教育创新及会计、建筑、律师〞三师〞等开放项目全部删除，只留下金融服务与智慧运筹两产业。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。