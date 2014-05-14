《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月14日

*工商时报：

--广达 在人民币贬值风暴中全身而退，首季汇兑收益达12.23亿台币，高居各大笔电厂之冠，累计第一季税后纯益46.75亿台币，每股税后纯益1.21台币，超前法人预期。董事长林百里表示，看好云端产业，今年底至明年会展现成绩。广达副董事长梁次震预测，大陆的劳工成本最快再一年就会追上台湾，广达为此积极评估回台生产，就等劳动人力供给等配套条件成熟。

--打金融亚洲盃，兆丰金 正式出击。兆丰金内部研议并购东南亚地区银行已趋于明朗，据了解，兆丰金已选定首要标的，是马来西亚的第三大银行RHB银行(马来西亚兴业银行)。

--两岸全功能数控工具机制造龙头友嘉集团总裁朱志洋13日宣布，友嘉成功入主全球超大型车床制造龙头厂池贝（IKEGAI），这也是台湾工具机厂进军日本市场，有史以来最大的投资案。

--为强化产业竞争力，经济部拟向国发基金匡列200亿台币成立〞产业再造基金〞，并希望更进一步完成立法，未来若有产业面临严重衰退需整并，将有完整机制可抢救，避免当年DRAM(动态随机存取记忆体)整并案流产一事再发生。经昨(13)日就产业升级转型行动方案，召开跨部会协调会议，工业局于会中提出协助产业再造方案。

--越南台商昨日面临史上最严重的群众攻击事件，平阳省台资工厂全数遭闯入胁迫，产线被迫全面停工，损失难以估算；台商全面撤离先求自保，厂区宛如空城高度曝险，何时复工遥遥无期。

*经济日报：

--台积电 大啖苹果 处理器商机，冲刺20奈米制程产能，昨日董事会再核发逾203亿台币银弹助阵，加速先进制程研发及产能升级脚步。

--市场关注台新金 与彰化银行 的未来如何发展，台新金财务长林维俊昨日在法说会上表示，台新金如要出售彰银持股，基本原则为〞帐面上不能有损失〞；台新金对彰银持股22.5%，截至去年底，帐面价格已达454亿台币。

--立法院经济、财政、内政联席委员会今日将审查自由经济示范区特别条例，民进党团拟具全部条文的修正动议，除将主管机关由经济部改为国发会外，也将示范区内农业加值、国际医疗、教育创新及会计、建筑、律师〞三师〞等开放项目全部删除，只留下金融服务与智慧运筹两产业。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。