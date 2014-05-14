《新兴市场重要经济事件预告》--5月14日-5月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月14日(三)

华盛顿--世界银行行长金镛和美国前国务卿希拉里克林顿参加有关提升妇女自主权的活动(2115)。

华沙--欧洲复兴开发银行(EBRD)2014年年会和商业论坛(至5月15日)。演讲嘉宾包括：摩洛哥财长Mohamed Boussaid、EBRD总裁Sir Suma Chakrabarti、格鲁吉亚财长Nodar Khaduri、前意大利经济财政部部长萨柯曼尼。

萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。

布达佩斯--匈牙利央行公布4月利率会议记录(1200)。

5月15日(四)

首尔--韩国央行总裁李柱烈举行韩国银行业主管者会议，讨论近期经济事件(2230)。

波兰克拉科夫--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在会议上发表演说，主题为“欧洲经济和欧洲计划面临的挑战”(0850)。

伦敦--土耳其央行副总裁发表讲话，题目为“欧洲正在改革吗？”(1100)。

圣地亚哥--智利央行召开议息会议(2200)。

布拉格--捷克央行管委会会议，未计划讨论货币政策问题。

5月16日(五)

华沙--欧洲央行执委科尔将在题为“确保经济转型过程中财政的可持续性”的会议上发表讲话，会议由国际金融协会(IIF)、欧洲复兴开发银行(EBRD)和Narodowy Bank Polska共同安排(0930)。

5月19日(一)

法兰克福--2014年法兰克福金融峰会(至5月20日)。演讲嘉宾包括：欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)、捷克央行理事Kamil Janacek、欧洲央行执委Andreas Dombret、西班牙央行总裁林德和德国前财长Theodor Waigel。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在全国民主学会(National Democratic Institute)讲话(1430)。

基加利--非洲开发银行在卢旺达召开年会(至5月23日)。

5月20日(二)

布达佩斯--匈牙利央行理事Marton Nagy就银行业前景发表讲话(0700)。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(料不会宣布利率决定)。

比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议。

5月21日(三)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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