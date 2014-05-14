《全球重要经济事件一览表》--5月14日-5月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月14日(三)

伦敦--英国财政大臣欧思邦在苏格兰事务委员会(Scottish Affairs Committee)讲话(1230)。

华沙--欧洲复兴开发银行2014年会和商业论坛(至5月15日)。演讲嘉宾包括：摩洛哥财长Mohamed Boussaid、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti爵士、格鲁吉亚财长Nodar Khaduri和前意大利经济财政部部长萨柯曼尼。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Martin Floden发表讲话，主题为“低通胀率--我们是否应该担心，能否加以应对？”(1000)。

柏林--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许讲话(0730)。

5月15日(四)

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约联储主办的“填补空白：小型企业信贷创新峰会”上致欢迎词(1230)。

华盛顿--美国财政部长杰克卢在乔治城大学毕业典礼上发表演说(2100)。

华盛顿--美联储主席叶伦在全国小型企业周活动上讲话(2210)。

赫尔辛基--芬兰央行将发布欧洲金融稳定性年度报告(0800)。

波兰克拉科夫--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表讲话，主题为“欧洲经济和欧洲计划面临的挑战”(0850)。

阿姆斯特丹--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)就“全球流动性监管、监督和风险管理”讲话(1215)。

加拿大魁北克城--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri对当地养老金行业组织讲话(1630)。

悉尼--澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis在花旗住宅房产大会讲话。

柏林--2014年亚欧经济论坛(至5月16日)。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在会上讲话。

东京--日本央行总裁黑田东彦在哥伦比亚大学主办的研讨会上讲话，主题为“战胜通缩”(0425)。

德国奥斯纳布吕克--德国央行委员Carl-Ludwig Thiele就欧元危机的成因、发展和目前形势发表讲话(1215)。

5月16日(五)

美国小岩城--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在阿肯色州银行家协会举办的一场活动中，就美国经济和货币政策发表演讲(1550)。

华沙--欧洲央行执委科尔和罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa在一场由国际金融协会(IIF)、欧洲复兴开发银行、波兰央行共同主办的会议中发表演说。(0930)

5月19日(一)

达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔参加布什研究所有关货币政策的会议并发言，题目为“美联储的角色”(1610)。

法兰克福--2014年法兰克福金融峰会(至5月20日)。演讲嘉宾包括：欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)、捷克央行理事会成员Kamil Janacek、欧洲央行执委Andreas Dombret、西班牙央行总裁林德和前德国财长Theodor Waigel。

法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在德国央行会议上讲话(0800)。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁出席该央行主办的支付论坛。

华盛顿--美国前财长盖特纳参加有关“压力测试：对金融危机的反思”的讨论(1545)。

5月20日(二)

伦敦--英国央行副总裁宾恩在伦敦政治经济学院讲话(1730)。

瑞士伯尔尼--瑞士央行总裁乔丹在瑞士国际金融论坛发表讲话。

东京--日本央行货币政策会议(至5月21日)。

悉尼--澳洲央行公布5月政策会议记录(0130)。

阿德莱德--澳洲央行助理总裁德贝尔在澳洲金融服务机构(FINSIA)午餐会上发表讲话。

华盛顿--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在一午餐会上就经济前景发表讲话(1630)。

5月21日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布4月议息会议记录(1800)。

华盛顿--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济和金融业讲话(1650)。

布鲁塞尔--西班牙央行负责监管与金融稳定事务的总干事Julio Duran参加“2014年欧洲银行执委会论坛”小组讨论(1200)。

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话(1730)。

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在纽约大学毕业典礼上发表演说并接受荣誉学位。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，无宣布利率决定的计划。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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