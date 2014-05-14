全球金市：金价小升，铂金和钯金守住隔夜涨幅

随着叛乱活动愈演愈烈，且俄罗斯吞并克里米亚，东西方关系受到严重影响，莫斯科也通过打击航天项目对美国的制裁展开报复，包括拒绝延长国际空间站的使用寿命。空间站项目曾是冷战结束后东西方合作的典范。

现货铂金 在上个交易日涨约1%至一个月来最高，钯金 亦涨1%至一周高点。

在周末有四名南非矿工被杀后，当局派出更多警察到达近期一直处于罢工状态的铂金带，保护矿工。

为期四个月的罢工是南非历史上历时最长和造成损失最大的行业行动，导致全球约40%的铂金生产设施停止了正常生产。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1295 2.26 0.17

现货银 19.51 0.03 0.15

现货铂金 1448 0.9 0.06

现货钯金 813 0 0

COMEX期金 1295.4 0.6 0.05

COMEX期银 19.565 0.018 0.09

汇率

欧元/美元 1.3701

美元指数 80.11

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

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