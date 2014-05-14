中国保险：防范部分领域资金运用风险，避免成为最后接棒者--保监会

路透上海5月14日 - 中国保险监督管理委员会副主席陈文辉撰文指出，在经济下行压力加大的宏观背景下，金融市场中各个领域的风险点增多，风险引爆点发生引爆的可能性也在增加；保险行业要高度关注、冷静分析、积极应对经济金融变化带来的风险挑战，避免成为风险最后接棒者。

周三刊登在上海证券报上的文章并指出，近年来随着保监会不断推进保险资金运用市场化改革，由于管制、抑制带来的行业性潜在风险已初步化解，保险资金资产配置结构不断优化，2013年投资收益率创四年来最好水平。但保险资金运用部分领域的信用风险、流动性风险等正在积聚。

下一步要深化保险资金运用市场化改革，同时也要强化监管工作，防范资金运用风险，守住不发生系统性区域性风险的底线。

陈文辉称，要加强风险预警，抓早抓小，做到风险“早发现、早报告、早处置”，把风险隐患化解在萌芽之中；切实着力提升自身的投资能力及风险管理能力；加强制度建设，从体制机制上做好风险防范工作。

他谈到，要坚持同步推进市场化改革和强化风险监管工作。进一步放开投资领域和范围，下一步，监管部门还将稳步拓宽基础设施投资计划行业范围；逐步完善股权和不动产投资政策，拓宽投资领域；稳步推进完善境外投资政策；尝试研究负面清单管理制度等。

加快建立资管产品集中登记系统，并在此基础上，建立相应的交易流通机制，实现资管产品的集中登记以及到相关交易场所挂牌转让。

保监会还将支持成立中国保险资产管理业协会。协会作为行业性自律组织，将调动行业的积极性，利用市场化方法，解决保险资产管理产品的注册、登记等问题。

而在推进市场化改革的同时，势必面对更多更复杂的投资风险。未来一段时间，监管部门将加快转变监管方式，切实把监管工作由开放渠道转变为风险监管。强化监管的总体思路是：“放开前端，管住后端”。

“放开前端”就是要减少行政审批等事前监管方式，改变通过审批、核准等事前管制手段来防范风险的监管方式，把风险责任和投资权交给市场主体。“管住后端”，从狭义角度看，就是指事后的偿付能力监管，运用资本手段，实现对资金运用的约束；从广义角度看，就是不仅包括事后的偿付能力约束，还包括事中的对投资活动的持续性监管。

**关注地方债务风险等**

文章指出，目前，在中国经济增速放缓的背景下，宏观经济和金融市场中一些潜在风险隐患增多，保险资金运用部分领域的信用风险、流动性风险甚至道德风险正在积聚。总体看，主要包括：

区域性地方债务风险逐步增加。当前，在保险机构已备案和注册的基础设施投资计划中，涉及地方融资平台的有3,259.59亿元人民币，占总规模约51.61%，大部分采取了相应的担保措施，风险应该基本可控。

但从局部地区和行业看，一些产业结构单一，过于集中在强周期行业（如煤炭等）的地区；一些融资能力不强，外源融资能力不足的不发达地区；一些负债率较高，债务较多，已经超过本身财政规模的地区；一些支柱产业产能过剩，环保压力大的区域；还有一些通过多个融资平台集中举借巨额债务，借新还旧、平台相互担保等情况比较普遍的地区。这些区域在宏观经济形势或金融信贷政策出现变化的情况下，风险值得高度关注。

房地产市场下行压力较大，保险资金不动产投资的顺周期风险值得关注。今年一季度末，保险机构投资性不动产规模754.87亿元，总体规模不大，但较去年同期增幅达到96.22%，增速较快。

在不动产价格上升通道中，有些保险公司通过不动产再评估的形式，增加了盈利和偿付能力水平，也可能有一些泡沫。如果不动产价格下跌，则情形正好相反，其中的顺周期风险需要高度关注。

保险资金在债券市场、信托产品等金融产品投资上，面临的信用风险正在积聚，正在放大。比如，截至今年一季度末，全行业信托投资余额1,998.3亿元，较2013年底增长38.5%，增速较快。信托等金融产品风险隐患逐步加大，交叉传递性强，需要行业提高警惕，务必要加强风险管理，避免成为最后“接棒者”。

而保险负债业务呈现短期化和高收益倾向，也带来较大的资产错配和流动性风险隐患。近来，部分保险机构大力发展短期限和高收益的万能险产品等理财型保险业务。这些万能型产品，期限多为1年或2年，结算利率达到5%甚至更高，手续费率3%左右。

另外，今年普通寿险业务增长很快，一季度达到2,082亿元，占寿险公司全部业务的40.48%，此类产品的预定利率加上销售费用，资金成本在6%以上。这些业务将保险资金成本推高到远超出投资能力和市场支撑的地步，潜在风险较大。

这种产品，为追求高收益率，大多配向收益高、流动性低的另类资产，比如不动产、基础设施、信托等，形成了“短钱长配”的新情况，存在较大的流动性风险。另外今明两年还将是寿险满期给付的高峰年，退保和满期给付因素叠加，对投资资产的流动性要求较高。