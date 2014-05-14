港报社评：摆不平山头足运难起飞--星岛日报5月14日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
世界盃热潮今夏袭港之际，本地球坛却要为今秋进入香港职业联赛的新阶段辛苦张罗。本来预计有资格进入港职联的公民足球队，班主决定裹足；而台柱之一的南华，则要找新班主；令港职联能否达到带动足运凤凰重生的目标蒙上阴影。
港职联是「凤凰计画」的产物。2009年香港主办东亚运动会，港队创造夺标神话，全城雀跃，重燃港人振兴足运的期望。政府委任国际顾问为球坛把脉，批评球坛管理落后，提出「凤凰计画」厉行革新。
这些改革内容，对球队有较高的人力及财力要求，同时触动不少现有球会班主的既得利益，推行并不顺利。今次公民班主贝钧奇表明，难达到港职联的参赛条款要求，只会让公民转战业余联赛，一些职业球员要另觅归宿。贝钧奇对新制度的不满，溢于言表。
南华在香港甲组差不多100年，在本地球队中有最多拥趸，成为难以动摇的台柱，即使状态一度低沉至要降班，仍然获足球总会破例力挽而留在甲组，要是连这支班霸都不参加港职联，对港职联的打击可想而知。香港足运在近二、三十年每况愈下，虽然偶有反弹，整体趋势仍然陷入球员表现，入场人数和赞助收入互相影响的恶性循环。
本地球圈山头处处，现时有多少球队肯参赛都不清楚，如果得不到足够球会支持，令港职联临门脱脚，或者受到客观条件所限，勉强推行港职联后，比赛水平仍然与原本的甲组联赛相差无几，变成换汤不换药，香港足运恐怕仍然举步维艰。
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路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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