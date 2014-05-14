港报社评：摆不平山头足运难起飞--星岛日报5月14日

世界盃热潮今夏袭港之际，本地球坛却要为今秋进入香港职业联赛的新阶段辛苦张罗。本来预计有资格进入港职联的公民足球队，班主决定裹足；而台柱之一的南华，则要找新班主；令港职联能否达到带动足运凤凰重生的目标蒙上阴影。

港职联是「凤凰计画」的产物。2009年香港主办东亚运动会，港队创造夺标神话，全城雀跃，重燃港人振兴足运的期望。政府委任国际顾问为球坛把脉，批评球坛管理落后，提出「凤凰计画」厉行革新。

这些改革内容，对球队有较高的人力及财力要求，同时触动不少现有球会班主的既得利益，推行并不顺利。今次公民班主贝钧奇表明，难达到港职联的参赛条款要求，只会让公民转战业余联赛，一些职业球员要另觅归宿。贝钧奇对新制度的不满，溢于言表。

南华在香港甲组差不多100年，在本地球队中有最多拥趸，成为难以动摇的台柱，即使状态一度低沉至要降班，仍然获足球总会破例力挽而留在甲组，要是连这支班霸都不参加港职联，对港职联的打击可想而知。香港足运在近二、三十年每况愈下，虽然偶有反弹，整体趋势仍然陷入球员表现，入场人数和赞助收入互相影响的恶性循环。

本地球圈山头处处，现时有多少球队肯参赛都不清楚，如果得不到足够球会支持，令港职联临门脱脚，或者受到客观条件所限，勉强推行港职联后，比赛水平仍然与原本的甲组联赛相差无几，变成换汤不换药，香港足运恐怕仍然举步维艰。

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