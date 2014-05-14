中国金融：苏皇向上海自贸区跨国公司提供人民币跨境现金池服务

路透上海5月14日 - 苏格兰皇家银行(RBS) 将面向上海自由贸易区注册的跨国公司提供人民币跨境现金池服务，帮助其整合在中国境内、亚太区以及全球的人民币现金池。

据苏皇周二稍晚提供的新闻稿，这项全新的方案可实现上海自贸区公司及其海外关联公司之间的人民币资金自由流动，解决了中国境内公司目前所面临的跨境资金转账的困境。

RBS中国区环球资金及贸易服务总经理蒋晓曦表示，“拥有大量国际运营业务的上海自贸区公司通过跨境现金池服务可更有效地管理其全球的人民币流动性。他们可根据自身的业务和财资安排，方便地汇集境内外实体的人民币资金，以满足其全球资金需求。”

RBS亚太区环球资金及贸易服务总监Manfred Schmoelz亦表示：跨国公司和大型企业利用这个新解决方案，可在全球资金部署方面获得更高的灵活性。这也将有利于推动人民币在中国境外的使用，支持中国政府推进人民币国际化的议程。