中国金融：苏皇向上海自贸区跨国公司提供人民币跨境现金池服务

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透上海5月14日 - 苏格兰皇家银行(RBS) 将面向上海自由贸易区注册的跨国公司提供人民币跨境现金池服务，帮助其整合在中国境内、亚太区以及全球的人民币现金池。
据苏皇周二稍晚提供的新闻稿，这项全新的方案可实现上海自贸区公司及其海外关联公司之间的人民币资金自由流动，解决了中国境内公司目前所面临的跨境资金转账的困境。
RBS中国区环球资金及贸易服务总经理蒋晓曦表示，“拥有大量国际运营业务的上海自贸区公司通过跨境现金池服务可更有效地管理其全球的人民币流动性。他们可根据自身的业务和财资安排，方便地汇集境内外实体的人民币资金，以满足其全球资金需求。”
RBS亚太区环球资金及贸易服务总监Manfred Schmoelz亦表示：跨国公司和大型企业利用这个新解决方案，可在全球资金部署方面获得更高的灵活性。这也将有利于推动人民币在中国境外的使用，支持中国政府推进人民币国际化的议程。
根据中国人民银行公布的支持上海自贸区金融创新的新规，跨境现金池将按公司间贷款对待，在上海自贸区内注册且拥有海外关联公司的境内实体方可采用此等服务。去年中国银行为益海嘉里（上海）国际贸易有限公司完成跨境人民币双向现金池业务，这是自贸区首笔跨境人民币双向现金池业务。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。