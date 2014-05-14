港报社评：拉布蔓延，祸港无穷--文汇报5月14日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
署理行政长官林郑月娥昨天表示，拉布手法蔓延至立法会其他委员会，将会影响公共服务。事实上，拉布蔓延如瘟疫迅速扩散，会令议会和政府全面瘫痪，市民成为最大受害者。广大市民对拉布感到极度厌倦，对拉布蔓延感到愤怒，对立法会未能剪布哀其不幸，怒其不争。立法会主席和议员须履行责任，尽快阻止拉布。
拉布手法已蔓延到立法会其他委员会，除了工务小组审议「一堆一炉」、立法会大会审议《拨款条例草案》之外，还蔓延到财委会审议新界东北发展前期工程拨款。立法会工务小组委员会昨日第3度审议「一堆一炉」议案，议程亦因有议员发动拉布而令表决受阻。
拉布不仅蔓延各个审议项目，而且变成无穷无尽的持久战。立法会目前审议预算案拨款条例草案却连第一批修正案都尚未完结，5月中能通过拨款条例的机会非常微。拨款条例若未能通过，预算案提出的不少扶贫安老助弱新措施亦将受阻，包括可享低收入津贴的超过70万的基层市民。
只要有一两位议员不满意或不同意政府的政策，就可以采取大量动议或修正案来阻挠，形成一两位议员就可以绑架议会、政府和整个香港社会的状况，是可忍孰不可忍。
实际上，由主席或是议员决定何时终止拉布，都是可行的办法。只要主席和议员都愿意承担剪布责任，一定会得到广大市民支持。立法会主席和议员应尽快结束拉布行动，透过主席果断剪布和立法会议事规则来处理拉布。
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路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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