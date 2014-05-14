港报社评：拉布蔓延，祸港无穷--文汇报5月14日

署理行政长官林郑月娥昨天表示，拉布手法蔓延至立法会其他委员会，将会影响公共服务。事实上，拉布蔓延如瘟疫迅速扩散，会令议会和政府全面瘫痪，市民成为最大受害者。广大市民对拉布感到极度厌倦，对拉布蔓延感到愤怒，对立法会未能剪布哀其不幸，怒其不争。立法会主席和议员须履行责任，尽快阻止拉布。

拉布手法已蔓延到立法会其他委员会，除了工务小组审议「一堆一炉」、立法会大会审议《拨款条例草案》之外，还蔓延到财委会审议新界东北发展前期工程拨款。立法会工务小组委员会昨日第3度审议「一堆一炉」议案，议程亦因有议员发动拉布而令表决受阻。

拉布不仅蔓延各个审议项目，而且变成无穷无尽的持久战。立法会目前审议预算案拨款条例草案却连第一批修正案都尚未完结，5月中能通过拨款条例的机会非常微。拨款条例若未能通过，预算案提出的不少扶贫安老助弱新措施亦将受阻，包括可享低收入津贴的超过70万的基层市民。

只要有一两位议员不满意或不同意政府的政策，就可以采取大量动议或修正案来阻挠，形成一两位议员就可以绑架议会、政府和整个香港社会的状况，是可忍孰不可忍。

实际上，由主席或是议员决定何时终止拉布，都是可行的办法。只要主席和议员都愿意承担剪布责任，一定会得到广大市民支持。立法会主席和议员应尽快结束拉布行动，透过主席果断剪布和立法会议事规则来处理拉布。

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