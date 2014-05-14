港报社评：DSD减辣利换楼客楼市下行趋势未变--明报5月14日

政府宣布双倍印花税（DSD）两项微调措施，包括放宽换楼期限、连同住宅一并购买的一个车位可获豁免DSD，这两个举措都是技术性调整，并未偏离需求管理的精神；随着供应逐渐增加、利率必将上升等因素，市民对楼价只升不跌的预期，已有转变，即使措施对换楼的业主有利，或许会增加一点成交量，不过，对整体大市预料不会带来根本改变。

放宽期间有利换楼惟应不至买卖大增印花税条例草案在审议过程中，不少意见认为DSD为换楼业主设定的6个月换楼期限，对业主构成压力，打击换楼意欲，因为按原来安排，换楼业主「先买后卖」，若接近6个月限期仍未售出原住单位，业主为免缴付DSD，可能要被迫减价卖楼，因而要求政府放宽有关规定。

事实上，政府仍然坚持征收DSD，微调只是让换楼业主有更多时间处理，而楼市下行趋势显现，若认为因此会激发大批业主换楼，按楼市宁买当头起、莫买当头跌的民间智慧，出现蜂拥入市的可能不大。

陈家强强调DSD只是技术性修订，不代表政府在现行需求管理措施上有任何松懈，亦不希望市民或市场人士揣测或怀疑政府在这方面的决心；他重申政府有决心维持现行政策、市场稳定和市场健康发展。

现在的情况是楼市已经转角，不过在楼价仍然未确切反映出来。因此，期望置业安居的市民，仍应保持耐性，静心观察和仔细比对，待楼市回到较合理的水平才圆置业梦。

需求管理只是非常时期采取的非常措施，一旦事态回复常态，非常措施就要退市，事实上，若市况已经毋须需求管理，非常措施却依然绑紧楼市，政府未适时调整政策，也绝不恰当。至于政府，仍然要坚持打造一个稳定健康楼市的目标，勿受市好坏影响，都要坚持从供应入手，理顺供求失衡，开拓更多土地，由政府控制和主导土地供应，才是长远地解决楼市暴升暴跌的不二法门。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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