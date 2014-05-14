港报社评：DSD减辣利换楼客楼市下行趋势未变--明报5月14日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
政府宣布双倍印花税（DSD）两项微调措施，包括放宽换楼期限、连同住宅一并购买的一个车位可获豁免DSD，这两个举措都是技术性调整，并未偏离需求管理的精神；随着供应逐渐增加、利率必将上升等因素，市民对楼价只升不跌的预期，已有转变，即使措施对换楼的业主有利，或许会增加一点成交量，不过，对整体大市预料不会带来根本改变。
放宽期间有利换楼惟应不至买卖大增印花税条例草案在审议过程中，不少意见认为DSD为换楼业主设定的6个月换楼期限，对业主构成压力，打击换楼意欲，因为按原来安排，换楼业主「先买后卖」，若接近6个月限期仍未售出原住单位，业主为免缴付DSD，可能要被迫减价卖楼，因而要求政府放宽有关规定。
事实上，政府仍然坚持征收DSD，微调只是让换楼业主有更多时间处理，而楼市下行趋势显现，若认为因此会激发大批业主换楼，按楼市宁买当头起、莫买当头跌的民间智慧，出现蜂拥入市的可能不大。
陈家强强调DSD只是技术性修订，不代表政府在现行需求管理措施上有任何松懈，亦不希望市民或市场人士揣测或怀疑政府在这方面的决心；他重申政府有决心维持现行政策、市场稳定和市场健康发展。
现在的情况是楼市已经转角，不过在楼价仍然未确切反映出来。因此，期望置业安居的市民，仍应保持耐性，静心观察和仔细比对，待楼市回到较合理的水平才圆置业梦。
需求管理只是非常时期采取的非常措施，一旦事态回复常态，非常措施就要退市，事实上，若市况已经毋须需求管理，非常措施却依然绑紧楼市，政府未适时调整政策，也绝不恰当。至于政府，仍然要坚持打造一个稳定健康楼市的目标，勿受市好坏影响，都要坚持从供应入手，理顺供求失衡，开拓更多土地，由政府控制和主导土地供应，才是长远地解决楼市暴升暴跌的不二法门。
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路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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