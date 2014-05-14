港报社评：“减辣”少少甜多多辣，延换楼有辣有唔辣--信报5月14日

政府为楼市「辣招」首次「减辣」，宣布放宽豁免双倍印花税（DSD）的6个月换楼期限，由签订临时买卖合约开始计算，改为签署正式合约才起计；另连住宅物业买入的车位，也获豁免缴付DSD。政府这次「让步」，照顾了换楼市民的需要，并有利楼花销售，但对整体楼市的刺激不大，更难视之为当局短期内撤销「辣招」的先兆。

财经事务及库务局局长陈家强昨天在立法会《2013年印花税（修订）条例草案》委员会会议上指出，上述两项技术性调整，并不代表政府现行的楼市调控措施有任何松懈，也不希望市民及市场人士揣测或怀疑政府在这方面的决心。事实上，就立法会部分议员更为关注的非住宅物业应否获宽免，以及是否设立「日落条款」等两项影响较大的议题，政府仍企硬说不，显示当局这次向议员们释出「少少甜、多多辣」的微调，只是为了减轻《条例草案》在立法会通过的阻力。

只是政府虽然积极觅地、致力增加楼宇供应，但阻碍重重，能否达标备受质疑，而且建楼需时，无从一蹴即就，远水近火，市民只能翘首以待。至于利率走势，虽几可肯定趋升，但美国联储局退市的步履蹒跚，加息预期亦一拖再拖，料至明年才可得见利率上升周期展开。因此，现阶段憧憬政府会大规模「减辣」、甚至「撤辣」，似乎不切实际。

当局今次延长豁免换楼者缴付DSD的期限，较原来多出30至45日（买二手物业），甚至多出可达3年之久（购新盘楼花），无疑为换楼的市民提供了方便，并增添了买卖的灵活性。

目前国际局势不稳，火头处处；欧美经济复苏基础薄弱，中国增长速度放缓，新兴市场隐忧忡忡，香港楼市下行的压力渐增，有意换楼的市民也必须审时度势，慎重处理买卖为要。

无论如何，楼市「辣招」目前尚有存在需要，惟政府必须密切监察市场和外围因素的变化，适时采取适切的调整措施，「辣度」或加或减，以确保楼价不致大上大落，楼市平稳健康发展，则市民幸甚。

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