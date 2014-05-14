港报社评：“减辣”少少甜多多辣，延换楼有辣有唔辣--信报5月14日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
政府为楼市「辣招」首次「减辣」，宣布放宽豁免双倍印花税（DSD）的6个月换楼期限，由签订临时买卖合约开始计算，改为签署正式合约才起计；另连住宅物业买入的车位，也获豁免缴付DSD。政府这次「让步」，照顾了换楼市民的需要，并有利楼花销售，但对整体楼市的刺激不大，更难视之为当局短期内撤销「辣招」的先兆。
财经事务及库务局局长陈家强昨天在立法会《2013年印花税（修订）条例草案》委员会会议上指出，上述两项技术性调整，并不代表政府现行的楼市调控措施有任何松懈，也不希望市民及市场人士揣测或怀疑政府在这方面的决心。事实上，就立法会部分议员更为关注的非住宅物业应否获宽免，以及是否设立「日落条款」等两项影响较大的议题，政府仍企硬说不，显示当局这次向议员们释出「少少甜、多多辣」的微调，只是为了减轻《条例草案》在立法会通过的阻力。
只是政府虽然积极觅地、致力增加楼宇供应，但阻碍重重，能否达标备受质疑，而且建楼需时，无从一蹴即就，远水近火，市民只能翘首以待。至于利率走势，虽几可肯定趋升，但美国联储局退市的步履蹒跚，加息预期亦一拖再拖，料至明年才可得见利率上升周期展开。因此，现阶段憧憬政府会大规模「减辣」、甚至「撤辣」，似乎不切实际。
当局今次延长豁免换楼者缴付DSD的期限，较原来多出30至45日（买二手物业），甚至多出可达3年之久（购新盘楼花），无疑为换楼的市民提供了方便，并增添了买卖的灵活性。
目前国际局势不稳，火头处处；欧美经济复苏基础薄弱，中国增长速度放缓，新兴市场隐忧忡忡，香港楼市下行的压力渐增，有意换楼的市民也必须审时度势，慎重处理买卖为要。
无论如何，楼市「辣招」目前尚有存在需要，惟政府必须密切监察市场和外围因素的变化，适时采取适切的调整措施，「辣度」或加或减，以确保楼价不致大上大落，楼市平稳健康发展，则市民幸甚。
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路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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