港报社评：双倍印花税微调，楼控难言减辣--经济日报5月14日

港府昨放宽双倍印花税对换楼与购置车位的限制，目的应是要回应用家需要，并争取议会通过有关法例。此非楼控减辣讯号，惟港府须密切监察市场反应，免市场误读而令楼市波动。

立法会正审议双倍印花税条例草案，港府昨提修订，最主要是放宽换楼计算方式，将免征双倍印花税的6个月期限，由签订临时买卖合约后起计，延至收楼后才开始计算，以增换楼者的弹性。港府此举应因楼价不再上升，有较大空间可多考虑换楼者需求，给予方便；港府亦图藉放宽部分条款以争取议员支持，让条例尽快在立会通过。

港府昨虽强调有关调整非楼控减辣，惟消息在前天传出后，市场对楼控减辣的预期升温，触发地产股上升，个别二手放盘业主更心红反价。港府应密切监察外界反应，尤其两方面。其一，会否触发楼市波动。其二，会否横添立会过关难度。

一方面，新修订令市民在二手市场以先买后卖方式换楼时，增加约1至2个月时间卖出旧楼，免被课征双倍印花税。此虽增换楼弹性，惟换楼业主首要考量始终是楼价，在楼价仍高企而下行压力大下，有多少市民会因稍多出1、2个月豁免期便换楼，实存疑问。另一方面，对一手市场而言，由于楼花入伙后才计算6个月豁免期，此令业主有长达1至2年时间沽出手上二手物业，变相鼓励二手业主买一手楼换楼。惟在楼市供应续增、加息逐步逼近下，换楼时间拖得愈长，换楼客要承受的楼价风险就愈高，未必有太多换楼客愿冒此风险。

其实港府楼控在过去3年多不断加辣，显然是要遏楼价升势，并促楼价从高位回调10%~20%，惟香港楼价现仅横行微跌，港府遏楼价目的未达，实无楼控减辣空间，遑论撤招。故市场若误读今次双倍印花税调整，认为此为减辣前奏，港府须高调以正视听，避免打击楼控威信，窒碍楼市健康调整势头。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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