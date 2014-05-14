《台湾重要政经日程》--5月14日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
===================今日重要政经消息=============================
5/14(三)
-- 9:00 立法院经济委员会审查法案。
-- 9:00 立法院财政委员会审查法案。
--10:30 中小企业商机媒合会。
--14:00 台日铁路观光产业合作论坛。
--鸿海 公布第一季财报。
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5/20(二)
--16:00 台湾经济部公布4月外销订单金额统计，上月为年增5.9%。
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支，去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
5/22(四)
--08:30 主计总处公布4月经季调失业率，上月为4.06%。
5/23(五)
--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。
--16:00 经济部公布4月工业生产数据，上月年增为3.05%。
--16:00 主计总处公布第一季经济成长率，第一季概估值为3.04%。
5/26(一)
--16:10 央行公布4月货币总计数M2，上月年增率为5.89%。
5/27(二)
--台经院举办亚洲政经景气展望研讨会。
6/2(一)
--端午节休市一日。
6/5(四)
--08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.65%。
--16:10 台湾央行公布5月底外汇存底金额，上月4,214.95亿美元。
6/9(一)
--16:00 财政部公布5月海关出口/进口数据，上月出口年增6.2%。
6/13(五)
--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。