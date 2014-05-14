港报财经评论：美股新高靠三低领袖--信报5月14日

美股新高靠三低领袖/ 习广思

5月过了一大半，淡风似乎有所转变，标普500指数周一晚收市价创新高，彭博欧洲500指数亦如是。尽管这两个覆盖范围较广泛的指数升上高位，但欧美市况仍然偏弱，主要受累动力股持续调整，以及资金流逆转的趋势。以美股为例，动力股如科网及生物科技股至今仍未摆脱弱势，纳指科技股周一晚反弹，惟距离3月高位的调整幅度仍达17%。美股方面，资金在动力股和价格股逆转的情况持续，高盛策略报告提到，动力股自3月中遭到抛售，基金经理曾被市场情绪影响，作出全面性抛售（indiscriminate selling），即不理股票好坏，先沽为上。如今基金经理开始改观，动力股的抛售情况，其实不至于影响一些估值较低的公司，故不应因此而下调评级（de-rating）。

动力股股价调整过后，未来6个月内股市或出现“新领袖”。高盛预期，美股将由“三低”公司充当领袖，即低动力、低估值及低增长的公司。近期转强并带领标普500指数回升的多属防守性股份，并以消费及公用股为主。高盛指出，近期客户多留意美债息去向，因会影响美股估值，同时较留意公司资本开支，今年美国企业资本开支有望增加7%。高盛的观点透露了三大方向，一是市场领袖转变；二是由低动力公司主导，意味低回报时期来临；三是美股要重现去年升势很难，但整体大市未必会大跌。欧洲市场方面，股债汇皆旺，上周提及资金疯抢欧债，而欧股也获资金青睐。虽然受到乌俄危机影响，但欧股基金仍连续45周录得资金净流入，原因是一直支持欧股的基础因素未变。

欧洲是目前全球最大机会放水的地方，欧央行多番施出口术，声言要放松货币政策，甚至推量宽措施，虽然口头支票未有兑现，但政策大方向清晰。其次，近期欧美股市由企业并购消息带动，企业积极到欧洲发掘并购机会。欧央行偏向放松政策，亦令欧洲资产价格持续上涨。由欧股回望美股，美国退市路线坚定，政策讯息明显，联储局持续缩减买债，低息环境将维持一段时间。大摩认为，股市牛市仍会持续下去，最基本的原因是联储局仍会维持宽松政策。以美国为例，小型公司工资水平有增长，可视之为经济领先指标，但其增长速度却在历史低水平，意味着联储局不急于收紧（加息）。

____________________________________________________________________________

欧罗兑美元未脱危险期/ 苏子

经过上周四及周五的急挫后，本周早段欧罗兑美元成功在100天线附近止跌回稳，可惜乏力作出较似样的反弹，仍明显在20天线以下窄幅争持，故汇价仍未脱离危险期，仍有跌破100天线的危机。前天欧罗兑美元日线图以陀螺待变形态收市，若昨晚汇价未见明显下破前天的1.3747美元低位，反而回升至小时图的1.379美元关键阻力以上收市，汇价才有望摆脱进一步破关而下的危机；由于20天线预料将在今天失而复得，从而令欧罗兑美元收复上周四及周五的大部分跌幅，以及令到20天保历加通道顶部阻力再次面对严峻考验。

美元兑日圆前天受美国10年期国债息率回升至一周高位刺激，成功突破10天线阻力收市。踏入昨天东京市后，圆汇持续靠稳，并进一步突破上周的102.24日圆高位阻力，曾高见102.36日圆水平，此高位与50天线阻力相若。只要昨晚美元兑日圆稳守在上周的高位及在50天线阻力以上收市，预料汇价短期内已可避免下破200天线重要支持，并有较高机会突破100天线阻力及本月2日的103.02日圆高位，随后则挑战近期跌幅的76.4%反弹目标。

本来倾向相信美元兑日圆有较高机会向下考验今年的100.73日圆高位，但近日美元兑日圆在跌至101.5日圆附近已获得明显承接力，市场似乎有一股巨大力量正在阻止汇价继续走低。即使上周四美元整体走势曾明显急挫，但美元兑日圆仅低见101.52日圆便止跌回升，始终未能考验上月的101.3日圆低位支持。由于美元兑日圆的走势较预期中强得多，故留意稍后汇价一旦突破近期跌幅的76.4%反弹目标，将重拾新一轮上升的动力，向上突破上月4日的101.13日圆高位阻力，并挑战20周保历加通道的104.37日圆顶部阻力。因此，如昨晚美元兑日圆明显在50天线以上收市，宜趁低买入，并以跌破200天线止蚀。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞