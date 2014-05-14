港报财经评论：美股新高靠三低领袖--信报5月14日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
美股新高靠三低领袖/ 习广思
5月过了一大半，淡风似乎有所转变，标普500指数周一晚收市价创新高，彭博欧洲500指数亦如是。尽管这两个覆盖范围较广泛的指数升上高位，但欧美市况仍然偏弱，主要受累动力股持续调整，以及资金流逆转的趋势。以美股为例，动力股如科网及生物科技股至今仍未摆脱弱势，纳指科技股周一晚反弹，惟距离3月高位的调整幅度仍达17%。美股方面，资金在动力股和价格股逆转的情况持续，高盛策略报告提到，动力股自3月中遭到抛售，基金经理曾被市场情绪影响，作出全面性抛售（indiscriminate selling），即不理股票好坏，先沽为上。如今基金经理开始改观，动力股的抛售情况，其实不至于影响一些估值较低的公司，故不应因此而下调评级（de-rating）。
动力股股价调整过后，未来6个月内股市或出现“新领袖”。高盛预期，美股将由“三低”公司充当领袖，即低动力、低估值及低增长的公司。近期转强并带领标普500指数回升的多属防守性股份，并以消费及公用股为主。高盛指出，近期客户多留意美债息去向，因会影响美股估值，同时较留意公司资本开支，今年美国企业资本开支有望增加7%。高盛的观点透露了三大方向，一是市场领袖转变；二是由低动力公司主导，意味低回报时期来临；三是美股要重现去年升势很难，但整体大市未必会大跌。欧洲市场方面，股债汇皆旺，上周提及资金疯抢欧债，而欧股也获资金青睐。虽然受到乌俄危机影响，但欧股基金仍连续45周录得资金净流入，原因是一直支持欧股的基础因素未变。
欧洲是目前全球最大机会放水的地方，欧央行多番施出口术，声言要放松货币政策，甚至推量宽措施，虽然口头支票未有兑现，但政策大方向清晰。其次，近期欧美股市由企业并购消息带动，企业积极到欧洲发掘并购机会。欧央行偏向放松政策，亦令欧洲资产价格持续上涨。由欧股回望美股，美国退市路线坚定，政策讯息明显，联储局持续缩减买债，低息环境将维持一段时间。大摩认为，股市牛市仍会持续下去，最基本的原因是联储局仍会维持宽松政策。以美国为例，小型公司工资水平有增长，可视之为经济领先指标，但其增长速度却在历史低水平，意味着联储局不急于收紧（加息）。
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欧罗兑美元未脱危险期/ 苏子
经过上周四及周五的急挫后，本周早段欧罗兑美元成功在100天线附近止跌回稳，可惜乏力作出较似样的反弹，仍明显在20天线以下窄幅争持，故汇价仍未脱离危险期，仍有跌破100天线的危机。前天欧罗兑美元日线图以陀螺待变形态收市，若昨晚汇价未见明显下破前天的1.3747美元低位，反而回升至小时图的1.379美元关键阻力以上收市，汇价才有望摆脱进一步破关而下的危机；由于20天线预料将在今天失而复得，从而令欧罗兑美元收复上周四及周五的大部分跌幅，以及令到20天保历加通道顶部阻力再次面对严峻考验。
美元兑日圆前天受美国10年期国债息率回升至一周高位刺激，成功突破10天线阻力收市。踏入昨天东京市后，圆汇持续靠稳，并进一步突破上周的102.24日圆高位阻力，曾高见102.36日圆水平，此高位与50天线阻力相若。只要昨晚美元兑日圆稳守在上周的高位及在50天线阻力以上收市，预料汇价短期内已可避免下破200天线重要支持，并有较高机会突破100天线阻力及本月2日的103.02日圆高位，随后则挑战近期跌幅的76.4%反弹目标。
本来倾向相信美元兑日圆有较高机会向下考验今年的100.73日圆高位，但近日美元兑日圆在跌至101.5日圆附近已获得明显承接力，市场似乎有一股巨大力量正在阻止汇价继续走低。即使上周四美元整体走势曾明显急挫，但美元兑日圆仅低见101.52日圆便止跌回升，始终未能考验上月的101.3日圆低位支持。由于美元兑日圆的走势较预期中强得多，故留意稍后汇价一旦突破近期跌幅的76.4%反弹目标，将重拾新一轮上升的动力，向上突破上月4日的101.13日圆高位阻力，并挑战20周保历加通道的104.37日圆顶部阻力。因此，如昨晚美元兑日圆明显在50天线以上收市，宜趁低买入，并以跌破200天线止蚀。
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路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。