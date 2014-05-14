港报财经评论：信心面改善，环保股秤先--经济日报5月14日

信心面改善，环保股秤先/ 林瑞芬

港股经周一大挟淡仓后，昨回复平静，收报22,352，升0.41%；成交额507亿港元。调控香港楼市措施略宽，港股续改善走势，22,400至22,500宜配合成交破之。道指及标普指数周一收市双双创新高，如矮仔爬楼梯。腾讯 昨进一步突破阻力轨505港元造好，收报507.5港元，升0.7%。技术上，开始一扭3月以来的颓势。相反，中期大有增长憧憬的港交所 周一及周二以来上落为主，周一高见144.3港元后，周二又低见140.2港元，收报140.7港元，似乎好淡仍然争持为主，无货者尚有机会可耐性分注收集。

早前备受市场信心不足拖累，而利好基本面尚无变化的股份，股价开始有所止跌回升之余，券商亦开始出力撑。其中，早前受华润系爆出宋林事件后，疑虑会被查数的光大国际 ，管理层好识做，主动于分析员简报会中报料，公司没有受查。至于杭州近月发生群众抗议兴建垃圾焚烧发电厂。光国不是这个项目的运营商，但管理层评论这只是一次性事件，不会扰乱行业的整体增长。几年前，番禺也经历过类似的问题，但该行业的增长还是持续蓬勃发展，环保乃大趋势，发展关键是教育市民有关这些项目。此两消息困扰该股，被抛售套利回吐；而沽空纪录中，4月25日及29日，沽空占股票成交额比例曾高达32.6%及36.7%，希望经高层释疑后，跌势得以喘定，通过考验200天平均线8.85港元，不再失，中期趋升势重拾。麦格理及摩根大通分别看12.5港元及13港元，昨日股价升3.3%至9.62港元。

另一只红筹背景的北控水务 从3月高位5.8港元反覆低走插至近月低位4.13港元，累计跌幅都近28.8%，还深于光国的约27%。引述摩通报告援引公司管理层指出，在2013年，平均融资成本约4.05%。而今年以来，上涨只是轻微，至4.1至4.2%。此外，公司就早前一项收购，计划进行再融资债务20亿人民币，这些贷款已支付7%的利息；另亦会为海外投资造减轻外汇风险措施。此方面，望释疑市场虑利息成本提升的压力。此外，公司管理层澄清，母公司北控 没有减持过其减少其股权。即使在4月22日的股权披露显示，北控持有股权从48.7%下降到45.34%，但实际上，北控没有出售过相关股份，变化主要涉及北控水务管理层的股票质押给北控终止，北控目前持有公司45.33%的股权。澄清市场疑虑，相信不是最好撑之方法，最好还是未来业绩创佳绩。公司提到，今年初至今，每天新水处理能力就增加了90万吨，接近一半完成2014年目标为200万吨的任务，此外亦在积极洽谈并购提升新水处理能力。

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数据略改善，币策难放松/ 余少文

大市急升一日后，昨日相对平静，或是大部分投资者都担心反弹只是虚火，尤其4月宏观数据只有轻微改善，中国不会放松货币政策，只好继续等待机会。中国内地股市昨日先升后跌，国企指数则升27点，收报9,855点，成交额91亿港元，半数主板H股随大市上升，但有22%主板H股是没有升跌，在印象中是近年少见，或反映投资者担心大市只是反弹而对入市相对审慎；惟相反理论下，投资者愈担心，大市则愈升，现阶段入市与否又确实尴尬。至于红筹指数升51点或1.3%，收报4,164点，成交额54亿港元。

中国内地所披露的4月宏观数据，开始时普遍好过预期，但昨日公布工业增加值、固定资产投资、社会零售增幅等数据都差过预期，当月升幅分别为8.7%、17.3%和11.9%，也较3月数字放缓。宁可大部分数据全部向好，因为反映经济可能大反弹，又或宁可大部分是差，因为经济差可以迫使中国出招救市，可惜目前是好坏参半，有如“半天吊”。而人民银行上日披露的4月数据，M2增长13.2%，绝对是市场预期之外，因为较上月底的12.1%上升1.1%，也回到中国今年13%左右水平；而社会融资规模1.55万亿人民币，较去年同期下跌12%外，也环比下跌25%，惟符合市场预期，只是新增贷款7,747亿人民币，较去年同期跌2%，似乎银行放贷相当克制，又以中长期贷款为主，所占比逾65%。

由于4月数据最多是略为改善，不认为中国会放松货币政策，即使是中国经常提及会微调，对市场刺激有限。尤其人民银行行长周小川日前表示，虽然经济形势有变化，但对经济形势的判断还需要更准确一些，短期数据不一定说明问题。已经暗示不管短期数据如何，中国短期没有放松货币政策的可能性，维持现时表示会预调微调但实际收紧的货币政策，若然要放松，可能要多等三、两个月数据才能有明确的决定，即放松货币政策最快也要下半年。实际上，M2增长虽好过预期，但当月存款量却减少6,546亿人民币，减幅大过去年同期，是手头过去数年资料中减幅最大的4月，或是金融创新下的存款流去其他高息产品潮仍未结束，会影响银行贷款以及社会融资回升。由于中国已打压支付宝等吸金行为，睇下未来一段时间，银行存款会否显着回升。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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