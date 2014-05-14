港报财经评论：信心面改善，环保股秤先--经济日报5月14日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
信心面改善，环保股秤先/ 林瑞芬
港股经周一大挟淡仓后，昨回复平静，收报22,352，升0.41%；成交额507亿港元。调控香港楼市措施略宽，港股续改善走势，22,400至22,500宜配合成交破之。道指及标普指数周一收市双双创新高，如矮仔爬楼梯。腾讯 昨进一步突破阻力轨505港元造好，收报507.5港元，升0.7%。技术上，开始一扭3月以来的颓势。相反，中期大有增长憧憬的港交所 周一及周二以来上落为主，周一高见144.3港元后，周二又低见140.2港元，收报140.7港元，似乎好淡仍然争持为主，无货者尚有机会可耐性分注收集。
早前备受市场信心不足拖累，而利好基本面尚无变化的股份，股价开始有所止跌回升之余，券商亦开始出力撑。其中，早前受华润系爆出宋林事件后，疑虑会被查数的光大国际 ，管理层好识做，主动于分析员简报会中报料，公司没有受查。至于杭州近月发生群众抗议兴建垃圾焚烧发电厂。光国不是这个项目的运营商，但管理层评论这只是一次性事件，不会扰乱行业的整体增长。几年前，番禺也经历过类似的问题，但该行业的增长还是持续蓬勃发展，环保乃大趋势，发展关键是教育市民有关这些项目。此两消息困扰该股，被抛售套利回吐；而沽空纪录中，4月25日及29日，沽空占股票成交额比例曾高达32.6%及36.7%，希望经高层释疑后，跌势得以喘定，通过考验200天平均线8.85港元，不再失，中期趋升势重拾。麦格理及摩根大通分别看12.5港元及13港元，昨日股价升3.3%至9.62港元。
另一只红筹背景的北控水务 从3月高位5.8港元反覆低走插至近月低位4.13港元，累计跌幅都近28.8%，还深于光国的约27%。引述摩通报告援引公司管理层指出，在2013年，平均融资成本约4.05%。而今年以来，上涨只是轻微，至4.1至4.2%。此外，公司就早前一项收购，计划进行再融资债务20亿人民币，这些贷款已支付7%的利息；另亦会为海外投资造减轻外汇风险措施。此方面，望释疑市场虑利息成本提升的压力。此外，公司管理层澄清，母公司北控 没有减持过其减少其股权。即使在4月22日的股权披露显示，北控持有股权从48.7%下降到45.34%，但实际上，北控没有出售过相关股份，变化主要涉及北控水务管理层的股票质押给北控终止，北控目前持有公司45.33%的股权。澄清市场疑虑，相信不是最好撑之方法，最好还是未来业绩创佳绩。公司提到，今年初至今，每天新水处理能力就增加了90万吨，接近一半完成2014年目标为200万吨的任务，此外亦在积极洽谈并购提升新水处理能力。
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数据略改善，币策难放松/ 余少文
大市急升一日后，昨日相对平静，或是大部分投资者都担心反弹只是虚火，尤其4月宏观数据只有轻微改善，中国不会放松货币政策，只好继续等待机会。中国内地股市昨日先升后跌，国企指数则升27点，收报9,855点，成交额91亿港元，半数主板H股随大市上升，但有22%主板H股是没有升跌，在印象中是近年少见，或反映投资者担心大市只是反弹而对入市相对审慎；惟相反理论下，投资者愈担心，大市则愈升，现阶段入市与否又确实尴尬。至于红筹指数升51点或1.3%，收报4,164点，成交额54亿港元。
中国内地所披露的4月宏观数据，开始时普遍好过预期，但昨日公布工业增加值、固定资产投资、社会零售增幅等数据都差过预期，当月升幅分别为8.7%、17.3%和11.9%，也较3月数字放缓。宁可大部分数据全部向好，因为反映经济可能大反弹，又或宁可大部分是差，因为经济差可以迫使中国出招救市，可惜目前是好坏参半，有如“半天吊”。而人民银行上日披露的4月数据，M2增长13.2%，绝对是市场预期之外，因为较上月底的12.1%上升1.1%，也回到中国今年13%左右水平；而社会融资规模1.55万亿人民币，较去年同期下跌12%外，也环比下跌25%，惟符合市场预期，只是新增贷款7,747亿人民币，较去年同期跌2%，似乎银行放贷相当克制，又以中长期贷款为主，所占比逾65%。
由于4月数据最多是略为改善，不认为中国会放松货币政策，即使是中国经常提及会微调，对市场刺激有限。尤其人民银行行长周小川日前表示，虽然经济形势有变化，但对经济形势的判断还需要更准确一些，短期数据不一定说明问题。已经暗示不管短期数据如何，中国短期没有放松货币政策的可能性，维持现时表示会预调微调但实际收紧的货币政策，若然要放松，可能要多等三、两个月数据才能有明确的决定，即放松货币政策最快也要下半年。实际上，M2增长虽好过预期，但当月存款量却减少6,546亿人民币，减幅大过去年同期，是手头过去数年资料中减幅最大的4月，或是金融创新下的存款流去其他高息产品潮仍未结束，会影响银行贷款以及社会融资回升。由于中国已打压支付宝等吸金行为，睇下未来一段时间，银行存款会否显着回升。
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路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。