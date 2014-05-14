国际油市：美国原油升向102美元，受库存数据影响

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
美国石油协会(API)公布的数据显示，美国原油库存在5月9日止当周增加91.2万桶，库欣库存减少59万桶。
美国能源资料协会(EIA)公布库存报告前进行的调查显示，分析师平均预期5月9日止当周原油库存减少10万桶。
利比亚国家石油公司周二表示，利比亚石油产量为每日23.5万桶，但El Sharara大型油田的生产细节则仍不清楚，此前抗议者结束封锁。
俄罗斯能源公司Gazprom周二表示，公司要求乌克兰在6月2日前对6月天然气输送先行支付16.6亿美元。
一美国高层官员周二表示，伊朗和六大国之间仍有可能在7月20日截止日期前，就伊朗备受争议的核计划达成协议。
中国财政部副部长朱光耀周二称，中国经济基本面没有改变，政府将努力保持经济稳增长；但不会为了熨平短期波动而采取大规模刺激举措。对中国未来10年实现7-8%的增长率充满信心。 (完)
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(编译 王兴亚/戴素萍 审校 孙茉莉/徐文焰)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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