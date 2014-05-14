国际油市：美国原油升向102美元，受库存数据影响

美国石油协会(API)公布的数据显示，美国原油库存在5月9日止当周增加91.2万桶，库欣库存减少59万桶。

美国能源资料协会(EIA)公布库存报告前进行的调查显示，分析师平均预期5月9日止当周原油库存减少10万桶。

利比亚国家石油公司周二表示，利比亚石油产量为每日23.5万桶，但El Sharara大型油田的生产细节则仍不清楚，此前抗议者结束封锁。

俄罗斯能源公司Gazprom周二表示，公司要求乌克兰在6月2日前对6月天然气输送先行支付16.6亿美元。

一美国高层官员周二表示，伊朗和六大国之间仍有可能在7月20日截止日期前，就伊朗备受争议的核计划达成协议。

中国财政部副部长朱光耀周二称，中国经济基本面没有改变，政府将努力保持经济稳增长；但不会为了熨平短期波动而采取大规模刺激举措。对中国未来10年实现7-8%的增长率充满信心。 (完)

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