《中国报摘》--其他报纸重要消息5月14日

**上海证券报**

--中国保监会副主席陈文辉撰文指出，经济下行压力加大的宏观背景下，金融市场中各个领域的风险点增多，风险引爆点发生引爆的可能性也在增加，如区域性地方债务风险逐步增加，房地产市场下行压力较大，保险资金不动产投资的顺周期风险值得关注等，保险业要高度关注、冷静分析、积极应对经济金融变化带来的风险挑战。

--针对中石油 公告称拟成立东部管道公司并转让股权，一名接近中石油人士透露，此次融资结构大致格局是财务资本与战略资本平分天下，财务资本更多倾向吸引基金，而战略资本将吸引有技术、能管理的民企共同建设和输送，比例不会太偏颇。

--阿里巴巴IPO-ALIB.N国际平台宣布，对国内出口企业发放外贸服务补贴，每出口1美元最高获得3分钱人民币补贴，此为国内第一次由一家平台型企业提供外贸服务补贴。

**第一财经日报**

--一位接近证监会知情人士透露，由中信证券 等几家大券商牵头，集结了约30家一线证券期货经营机构共同发起设立证联股份有限公司的申请方案，已于上周正式报至证监会机构部，进入审核阶段，该公司拟在上海自贸区注册，总股本接近11亿元，该平台旨在恢复证券行业支付基础功能，希望能让客户资金在证券行业内部流动起来。

**东方早报**

--上海市规划和国土资源管理局公布2014年住房用地供应计划，全年仅700公顷，为五年来最低，今年面积比去年大幅减少30%。

**人民日报**

--记者文章称，对于个别地方政府可能的“救市冲动”，要保持警惕，楼价企稳，是房价回归合理区间的必经阶段，需要正确对待，地方政府应与宏观经济大局保持应有的协调性。既要坚持市场化改革方向，增加住房供给，保障好群众的居住权，还要保持房地产关联行业的合理景气，这就是宏观大局。(完)