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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 09:03 BJT

台湾经济：政府将投入200亿台币鼓励策略产业合并，强化竞争力

路透台北5月14日 - 台湾经济部提出产业再创造方案，拟向国发基金匡列200亿台币，用以供作企业合并的融资、投资之用，甚或考虑成立政府基金，以扶植策略性产业，鼓励合并。

经济部工业局发言人连锦漳表示，昨日跨部会的协调会中，国发会旗下的国发基金已基本同意这个方向，只不过是否以成立〞基金〞的方式等细节尚未详细讨论。

连锦漳说，目前国发基金先以200亿额度，未来可能以投资或其他政策性融资的方式支应有需要的产业。但若是以成立基金的方式，则因需要再和主计单位、其他各部会一同讨论，目前细节未定。

经济部昨日提出产业升级转型行动方案，召开跨部会协调会议，工业局于会中提出协助产业再造方案。

经济日报报导，经济部长张家祝昨日召开产业升级转型行动方案跨部会协调会，包括政策性贷款、投资策略性制造业、产业再造基金等三项，端出至少1,300亿台币的〞政策牛肉〞。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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