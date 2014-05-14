台湾经济：政府将投入200亿台币鼓励策略产业合并，强化竞争力

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透台北5月14日 - 台湾经济部提出产业再创造方案，拟向国发基金匡列200亿台币，用以供作企业合并的融资、投资之用，甚或考虑成立政府基金，以扶植策略性产业，鼓励合并。
经济部工业局发言人连锦漳表示，昨日跨部会的协调会中，国发会旗下的国发基金已基本同意这个方向，只不过是否以成立〞基金〞的方式等细节尚未详细讨论。
连锦漳说，目前国发基金先以200亿额度，未来可能以投资或其他政策性融资的方式支应有需要的产业。但若是以成立基金的方式，则因需要再和主计单位、其他各部会一同讨论，目前细节未定。
经济部昨日提出产业升级转型行动方案，召开跨部会协调会议，工业局于会中提出协助产业再造方案。
经济日报报导，经济部长张家祝昨日召开产业升级转型行动方案跨部会协调会，包括政策性贷款、投资策略性制造业、产业再造基金等三项，端出至少1,300亿台币的〞政策牛肉〞。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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