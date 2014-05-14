台湾经济：政府将投入200亿台币鼓励策略产业合并，强化竞争力

经济部工业局发言人连锦漳表示，昨日跨部会的协调会中，国发会旗下的国发基金已基本同意这个方向，只不过是否以成立〞基金〞的方式等细节尚未详细讨论。

连锦漳说，目前国发基金先以200亿额度，未来可能以投资或其他政策性融资的方式支应有需要的产业。但若是以成立基金的方式，则因需要再和主计单位、其他各部会一同讨论，目前细节未定。