芝加哥期市：大豆期货小幅攀升，两日涨幅将近1.5%

美国全国油籽加工商协会(NOPA)将于周四公布压榨数据和油籽库存的月度报告。该报告将显示国内压榨水平，显示美国压榨商的需求。

美国农业部周一下午公布，截至5月11日，玉米播种完成率为59%，高于一周前的29%，较2009至2013年的每年5月中旬均值高出1个百分点。

大豆播种完成率为20%，较上周高出15个百分点，但较五年均值低1个百分点。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 708.25 -1.00 -0.14% -0.94% 700.63 43

CBOT玉米 501.50 -1.25 -0.25% +0.40% 507.37 48

CBOT大豆 1485.00 1.25 +0.08% +1.35% 1475.97 58

CBOT稻米 $15.33 $0.00 +0.03% +0.07% $15.50 27

美国原油 $101.88 $0.18 +0.18% +1.28% $101.54 65

汇率

欧元/美元 $1.370 $0.000 -0.01% -0.41%

美元/澳元 0.937 0.001 +0.13% +0.13%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>