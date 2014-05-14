芝加哥期市：大豆期货小幅攀升，两日涨幅将近1.5%

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)将于周四公布压榨数据和油籽库存的月度报告。该报告将显示国内压榨水平，显示美国压榨商的需求。
美国农业部周一下午公布，截至5月11日，玉米播种完成率为59%，高于一周前的29%，较2009至2013年的每年5月中旬均值高出1个百分点。
大豆播种完成率为20%，较上周高出15个百分点，但较五年均值低1个百分点。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 708.25 -1.00 -0.14% -0.94% 700.63 43
CBOT玉米 501.50 -1.25 -0.25% +0.40% 507.37 48
CBOT大豆 1485.00 1.25 +0.08% +1.35% 1475.97 58
CBOT稻米 $15.33 $0.00 +0.03% +0.07% $15.50 27
美国原油 $101.88 $0.18 +0.18% +1.28% $101.54 65
汇率
欧元/美元 $1.370 $0.000 -0.01% -0.41%
美元/澳元 0.937 0.001 +0.13% +0.13%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李婷仪/于春红; 审校 郑茵/徐文焰)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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