新债招标：中国七年续发国债中标收益率4.0402%，低于预期--业内人士

路透上海5月14日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币七年期续发固息国债，中标收益率为4.0402%，低于此前4.07%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.0882%，投标倍数为1.79倍。

今日招标新债为财政部今年第六期国债 的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至5月19日进行分销；5月21日起与原发行部分合并上市交易。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年4月3日开始计息；票面利率4.33%。