新债招标：中国七年续发国债中标收益率4.0402%，低于预期--业内人士

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透上海5月14日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币七年期续发固息国债，中标收益率为4.0402%，低于此前4.07%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.0882%，投标倍数为1.79倍。
今日招标新债为财政部今年第六期国债 的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至5月19日进行分销；5月21日起与原发行部分合并上市交易。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年4月3日开始计息；票面利率4.33%。
财政部4月2日招标发行第六期国债，发行规模280亿元，投标倍数为1.86倍。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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