台湾经贸：越南台商在排华事件中损失数十亿美元，事态恐有扩大趋势

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透台北5月14日 - 越南排华事件愈演愈烈，越南台商会总会长刘美德周三表示，台商在事件中财物及厂房损失至少数十亿美元，这还不包括停工造成的经济损失。排华暴力事件已有扩大至其他省份的趋势。
她于立法院林佳龙委员召开的记者会中表示，越南排华发生暴动事态已从平阳省扩大到其他省份了。
“大家很不安，都吓坏了。有些人今天早上想开车从平阳出来，但暴民设路障，有人就冲过去，有人绕路，大家都吓坏了，〞刘美德说。
她称，台湾商会这里汇集越南台商本次损失的统计，除了平阳省出现的暴动排华事件之外，仁泽省的台塑 及南宝树脂的厂房也被烧了。
路透尚未能取得台塑、南宝对此事的评论。
上周南海紧张局势升级，此前中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，而越南也宣称对该海域享有主权。
越南总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)周日在出席东盟首脑峰会时表示，越南保持了“最大程度的克制”，并使用一切对话手段敦促中国移走该钻井平台。
中国外交部周一表示，越南希望就南海主权争端获得他国支持的努力达不到目的。东盟领导人在周日的峰会上并未就此问题抨击中国。(完) (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
====================================================================
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选