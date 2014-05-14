台湾经贸：越南台商在排华事件中损失数十亿美元，事态恐有扩大趋势

路透台北5月14日 - 越南排华事件愈演愈烈，越南台商会总会长刘美德周三表示，台商在事件中财物及厂房损失至少数十亿美元，这还不包括停工造成的经济损失。排华暴力事件已有扩大至其他省份的趋势。

她于立法院林佳龙委员召开的记者会中表示，越南排华发生暴动事态已从平阳省扩大到其他省份了。

“大家很不安，都吓坏了。有些人今天早上想开车从平阳出来，但暴民设路障，有人就冲过去，有人绕路，大家都吓坏了，〞刘美德说。

她称，台湾商会这里汇集越南台商本次损失的统计，除了平阳省出现的暴动排华事件之外，仁泽省的台塑 及南宝树脂的厂房也被烧了。

路透尚未能取得台塑、南宝对此事的评论。

上周南海紧张局势升级，此前中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，而越南也宣称对该海域享有主权。

越南总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)周日在出席东盟首脑峰会时表示，越南保持了“最大程度的克制”，并使用一切对话手段敦促中国移走该钻井平台。