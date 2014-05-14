澳洲个股：力拓澳洲铁矿石扩张计划进度超前，2017年可望顺利达标

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透伦敦5月13日 - 矿业巨擘力拓(Rio Tinto) 周二表示，其澳洲运营的铁矿石年产能已较预期计划早两个月提高至2.9亿吨，可望顺利在2017年前实现完整的扩产目标。
力拓是全球第二大铁矿石生产商，该公司约九成铁矿石都采自澳洲西北部的Pilbara地区。
力拓设定目标，致力2017年前在澳洲的铁矿石年产能要达3.6亿吨。
“我不认为未来几年市场会需要力拓的额外7,000万吨产出，但它们设定了非常具体的扩产目标，现在市场预计它们可达成目标。”Liberum分析师Richard Knights表示。
力拓指出，尽管已达到2.9亿吨的水准，但未来几个月产能可能还有些变动；公司会继续努力进一步扩张产能，同时整合自动化重载运输铁路系统。
该公司去年11月时宣布，将把澳洲铁矿石营运扩张计划从2015年延后至2017年，修订计划，放慢增长并削减成本，将省下30亿美元。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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