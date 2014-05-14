澳洲个股：力拓澳洲铁矿石扩张计划进度超前，2017年可望顺利达标

路透伦敦5月13日 - 矿业巨擘力拓(Rio Tinto) 周二表示，其澳洲运营的铁矿石年产能已较预期计划早两个月提高至2.9亿吨，可望顺利在2017年前实现完整的扩产目标。

力拓是全球第二大铁矿石生产商，该公司约九成铁矿石都采自澳洲西北部的Pilbara地区。

力拓设定目标，致力2017年前在澳洲的铁矿石年产能要达3.6亿吨。

“我不认为未来几年市场会需要力拓的额外7,000万吨产出，但它们设定了非常具体的扩产目标，现在市场预计它们可达成目标。”Liberum分析师Richard Knights表示。

力拓指出，尽管已达到2.9亿吨的水准，但未来几个月产能可能还有些变动；公司会继续努力进一步扩张产能，同时整合自动化重载运输铁路系统。