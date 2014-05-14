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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 09:19 BJT

离岸人民币：中国农业发展银行两年期点心债以3.2%在市场询价

路透香港5月14日 - 根据销售文件，政策性银行之一的中国农业发展银行（ADBC） 计划发行两年期人民币债券，初步指导利率为3.2%。

穆迪给予债券预期发行评级为“Aa3”，最快今日定价。

直属国务院的中国农业发展银行于1994年11月挂牌成立，主要职责为筹集资金，承担国家规定的农业政策性金融业务，代理财政支农资金的拨付，以及农业和农村经济发展服务。全系统共有31个省级分行、300多个二级分行和1800多个营业机构。（完） (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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