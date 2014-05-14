离岸人民币：中国农业发展银行两年期点心债以3.2%在市场询价

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透香港5月14日 - 根据销售文件，政策性银行之一的中国农业发展银行（ADBC） 计划发行两年期人民币债券，初步指导利率为3.2%。
穆迪给予债券预期发行评级为“Aa3”，最快今日定价。
直属国务院的中国农业发展银行于1994年11月挂牌成立，主要职责为筹集资金，承担国家规定的农业政策性金融业务，代理财政支农资金的拨付，以及农业和农村经济发展服务。全系统共有31个省级分行、300多个二级分行和1800多个营业机构。（完） (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。