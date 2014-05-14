《焦点》美国IPO在即，阿里巴巴对仿冒商品更加坚决地说“不”

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
**赶上对手**
阿里巴巴两万多名员工的四分之一，加上一群志工，组建了一支知识产权保护团队，此外，公司一年投入超过1亿元人民币(1,600万美元)，用于打击假货。阿里巴巴在2月提交给世界知识产权组织(WIPO)的文件中称，过去一年，公司移除了1亿多个涉嫌侵犯知识产权的产品超链接。
数年前蒂芙尼 指控eBay并未积极改善网站售假问题，根据一份2010年美国联邦法院的文件显示，eBay每年用于“买家保护项目”的费用达2,000万美元，比如偿付从该网站买到假货的买家。
该文件还显示，eBay还成立了“信任与安全”部门，员工约为4,000人，包括专门打击假冒伪劣商品的200多名员工，以及70名专门配合执法的员工。eBay的员工总数约为33,500人。
eBay发言人给路透的邮件中表示，“没有任何事比顾客的信任更为重要，”eBay采取了一系列防假货防欺诈措施，并称有四万多个版权所有人加入了eBay权利所有者认证计划。
根据WIPO文件，阿里巴巴的淘宝截至2013年有3.6万个注册版权所有者。
随着更加依赖第三方销售拉动增长，亚马逊也面临日益严重的假货问题。第三方销售是一项有利可图的业务，占亚马逊单位产品销售额的40%左右，约合总营收的四分之一。
根据加州法院2012年文件，截至2012年，亚马逊在“包括假货上架在内的风险调查”员工有100多人。该公司估计一年内阻止了5,900个涉嫌“侵权行为”的卖家，并“撤消了400万个卖家资格”。亚马逊拒绝对本篇报导置评。
对于阿里巴巴而言，打击假货应既能够降低诉讼风险，又可以提高对海外客户和投资者的吸引力。
“在这行，名声就是一切，”风险咨询机构Control Risks大中华和北亚负责人Kent Kedl指出。
“品牌是各公司都非常努力打造的东西，如果他们的品牌能与良好买家访问和知识产权保护挂钩，只会有利于增加品牌价值和公司价值。”(完) (编译 王冠中/李爽/朱晓军/石冠兰 审校 郑茵/蔡美珍)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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