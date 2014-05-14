《焦点》美国IPO在即，阿里巴巴对仿冒商品更加坚决地说“不”

**赶上对手**

阿里巴巴两万多名员工的四分之一，加上一群志工，组建了一支知识产权保护团队，此外，公司一年投入超过1亿元人民币(1,600万美元)，用于打击假货。阿里巴巴在2月提交给世界知识产权组织(WIPO)的文件中称，过去一年，公司移除了1亿多个涉嫌侵犯知识产权的产品超链接。

数年前蒂芙尼 指控eBay并未积极改善网站售假问题，根据一份2010年美国联邦法院的文件显示，eBay每年用于“买家保护项目”的费用达2,000万美元，比如偿付从该网站买到假货的买家。

该文件还显示，eBay还成立了“信任与安全”部门，员工约为4,000人，包括专门打击假冒伪劣商品的200多名员工，以及70名专门配合执法的员工。eBay的员工总数约为33,500人。

eBay发言人给路透的邮件中表示，“没有任何事比顾客的信任更为重要，”eBay采取了一系列防假货防欺诈措施，并称有四万多个版权所有人加入了eBay权利所有者认证计划。

根据WIPO文件，阿里巴巴的淘宝截至2013年有3.6万个注册版权所有者。

随着更加依赖第三方销售拉动增长，亚马逊也面临日益严重的假货问题。第三方销售是一项有利可图的业务，占亚马逊单位产品销售额的40%左右，约合总营收的四分之一。

根据加州法院2012年文件，截至2012年，亚马逊在“包括假货上架在内的风险调查”员工有100多人。该公司估计一年内阻止了5,900个涉嫌“侵权行为”的卖家，并“撤消了400万个卖家资格”。亚马逊拒绝对本篇报导置评。

对于阿里巴巴而言，打击假货应既能够降低诉讼风险，又可以提高对海外客户和投资者的吸引力。

“在这行，名声就是一切，”风险咨询机构Control Risks大中华和北亚负责人Kent Kedl指出。